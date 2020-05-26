Власти Испании хотят единого подхода стран ЕС к открытию границ

"У нас (в странах ЕС) разные даты (снятия ограничений), но мы хотим... использовать одинаковых подход. Мы хотим быть уверены, что разрешаем въезд на нашу территорию только людям из безопасных стран", - заявила Гонсалес.

"Мы не хотим, чтобы каждый из нас определял, что такое безопасная страна. Мы хотим убедиться, что существует европейское определение того, что такое безопасная страна... Мы бы предпочли иметь общий европейский механизм, который бы определял, как осуществлять контроль на границах", - отметила министр.