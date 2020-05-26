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2020-05-26T11:46
https://ria.ru/20200526/1571995803.html
Власти Испании хотят единого подхода стран ЕС к открытию границ
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РИА Новости

Власти Испании хотят единого подхода стран ЕС к открытию границ

11:46 26.05.2020
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© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание МИД Испании. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Испании хотят, чтобы в ЕС был выработан единый подход для открытия границ на фоне пандемии COVID-19, заявила в интервью радиостанции Cadena Ser глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя.
"У нас (в странах ЕС) разные даты (снятия ограничений), но мы хотим... использовать одинаковых подход. Мы хотим быть уверены, что разрешаем въезд на нашу территорию только людям из безопасных стран", - заявила Гонсалес.
"Мы не хотим, чтобы каждый из нас определял, что такое безопасная страна. Мы хотим убедиться, что существует европейское определение того, что такое безопасная страна... Мы бы предпочли иметь общий европейский механизм, который бы определял, как осуществлять контроль на границах", - отметила министр.
Режим повышенной готовности и жесткий карантин были введены в Испании 14 марта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аранча Гонсалес ЛайяНовости - ТуризмЕвросоюзИспанияВ мире
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