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2020-05-26T11:43
https://ria.ru/20200526/1571995685.html
ФТС объяснила данные о высоком экспорте пшеницы и сои в Белоруссию
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РИА Новости

ФТС объяснила данные о высоком экспорте пшеницы и сои в Белоруссию

11:43 26.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Разгрузка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Завышение показателей об экспорте пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию в марте связано с ошибочными данными, которые были предоставлены в таможенные органы, сообщил РИА Новости представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Аналитический центр "Совэкон" ранее обратил внимание на таможенные данные по экспорту в марте пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию, согласно которым в страну за месяц было отгружено 5,2 миллиона тонн сои, 0,4 миллиона тонн пшеницы и 0,3 миллиона тонн подсолнечника. "Совэкон" указывал, что во всех случаях необычайно высокие объемы приходились на поставки из Смоленской области.
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"Завышение показателей связано с тем, что в таможенные органы была предоставлена статистическая форма с ошибочными данными. В настоящее время участник внешнеэкономической деятельности ее аннулировал и предоставил корректную информацию. Данные в базе будут обновлены", - сообщил представитель ФТС.
В апреле были установлены различные ограничения на экспорт, среди прочего, пшеницы, сои и подсолнечника. Так, правительство РФ ввело до 30 июня временную квоту на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) зерновых культур, а коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение запретить (также до 30 июня) вывоз из ЕАЭС ряда продуктов, в том числе сои и семян подсолнечника.
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РоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)БелоруссияЭкономика
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