Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T11:42
https://ria.ru/20200526/1571995630.html
ЦБ считает ключевую ставку в 6-7% нейтральной
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569952005_69:169:2515:1545_1036x0_80_0_0_0ab707497c3db1cfa2d7d0dc61e04a75.jpg
РИА Новости

ЦБ считает ключевую ставку в 6-7% нейтральной

11:42 26.05.2020
992
© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России по-прежнему оценивает нейтральный диапазон ключевой ставки в 6-7%, в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, в 2-3%, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.
Нейтральный диапазон ключевой ставки соответствует нейтральной же денежно-кредитной политике. Ставка ниже означает мягкую политику, направленную, с одной стороны, на ускорение инфляции для ее возвращения к целевому уровню, с другой, на поддержку экономики. ЦБ РФ в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 - начала 2014 года и объявив о переходе в область мягкой денежно-кредитной политики.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
22 мая, 14:29Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
"Осенью 2019 года ключевая ставка вошла в диапазон, оцениваемый Банком России как нейтральный. Напомню, что наши оценки нейтрального диапазона - это 2-3% годовых в реальном выражении и 6-7% в номинальном выражении. Таким образом, осенью 2019 года Банк России завершил переход к нейтральной денежной политике", - сказал Заботкин в ходе онлайн-заседания рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета ЦБ за 2019 год.
В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что на возможное уточнение нейтрального диапазона ключевой ставки может потребоваться не один год, в апреле она уточняла, что данная тема будет предметно обсуждаться ближе к осени, когда будут готовиться основные направления денежно-кредитной политики.
4000313
Обсудить 0
Эльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Пункт обмена валют в Москве
Официальный курс евро на среду снизился на 10 копеек
Банкноты
Официальный курс евро упал на 56 копеек, доллара — на 28 копеек
Первый зампред Банка России по денежно-кредитной политике Дмитрий Тулин
В ЦБ оценили возможный уход с рынка отдельных слабых банков
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
В России повысят накопительные пенсии
Разгрузка пшеницы
ФТС объяснила данные о высоком экспорте пшеницы и сои в Белоруссию
Путин утвердил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Табло с символикой доллара
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Американские доллары
Бывший министр финансов США рассказал об угрозе доллару
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
Здание Центрального банка России в Москве
ЦБ ожидает восстановления спроса на валюту со стороны импортеров
Компрессорная станция
Германия направила газ по "Ямал — Европе" реверсом в Польшу
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
Цена на нефть Brent поднялась выше 36 долларов за баррель
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
США допустили скорое введение санкций против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния