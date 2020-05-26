ЦБ считает ключевую ставку в 6-7% нейтральной

Нейтральный диапазон ключевой ставки соответствует нейтральной же денежно-кредитной политике. Ставка ниже означает мягкую политику, направленную, с одной стороны, на ускорение инфляции для ее возвращения к целевому уровню, с другой, на поддержку экономики. ЦБ РФ в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 - начала 2014 года и объявив о переходе в область мягкой денежно-кредитной политики.