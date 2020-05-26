ЦБ считает ключевую ставку в 6-7% нейтральной

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России по-прежнему оценивает нейтральный диапазон ключевой ставки в 6-7%, в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, в 2-3%, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.
Нейтральный диапазон ключевой ставки соответствует нейтральной же денежно-кредитной политике. Ставка ниже означает мягкую политику, направленную, с одной стороны, на ускорение инфляции для ее возвращения к целевому уровню, с другой, на поддержку экономики. ЦБ РФ в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 - начала 2014 года и объявив о переходе в область мягкой денежно-кредитной политики.
"Осенью 2019 года ключевая ставка вошла в диапазон, оцениваемый Банком России как нейтральный. Напомню, что наши оценки нейтрального диапазона - это 2-3% годовых в реальном выражении и 6-7% в номинальном выражении. Таким образом, осенью 2019 года Банк России завершил переход к нейтральной денежной политике", - сказал Заботкин в ходе онлайн-заседания рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета ЦБ за 2019 год.
В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что на возможное уточнение нейтрального диапазона ключевой ставки может потребоваться не один год, в апреле она уточняла, что данная тема будет предметно обсуждаться ближе к осени, когда будут готовиться основные направления денежно-кредитной политики.