Мишустин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с их профессиональным праздником, поздравление размещено на сайте кабмина.
День предпринимателя отмечается 26 мая с 2007 года.
Вчера, 06:16День российского предпринимательства
"Этот праздник отмечают те, кто привык полагаться на собственные силы и не боится рисковать, чтобы двигаться вперёд, к новым вершинам. Кто не просто постоянно стремится к увеличению прибыли, но и созидает, создаёт новые высокотехнологичные производства, инвестирует в инновационные технологии, реализует социальные проекты", - говорится в поздравлении.
Премьер также отметил, что предпринимательство – это огромный труд, связанный с постоянным напряжением и концентрацией. Он требует невероятной энергии и настойчивости, умения мыслить стратегически, досконально разбираться в деталях своего дела и всегда быть на связи. "Этими качествами в полной мере обладаете вы, руководители крупнейших холдингов и небольших компаний. От вас в том числе зависят комфорт и благополучие миллионов людей, развитие экономики страны, решение масштабных задач, стоящих перед государством", - приводятся на сайте слова Мишустина.
"В этом году мы столкнулись с серьёзными испытаниями, которые можно преодолеть только совместными усилиями. Правительство активно работает над мерами поддержки, в первую очередь малого и среднего бизнеса, предоставляет субсидии и налоговые льготы. Это позволит сохранить рабочие места, а самим бизнесменам – и дальше наполнять рынок качественными товарами и услугами. И эта деятельность обязательно будет продолжена", - заключил премьер.