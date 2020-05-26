Мишустин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с их профессиональным праздником, поздравление размещено на сайте кабмина.

День предпринимателя отмечается 26 мая с 2007 года.

"Этот праздник отмечают те, кто привык полагаться на собственные силы и не боится рисковать, чтобы двигаться вперёд, к новым вершинам. Кто не просто постоянно стремится к увеличению прибыли, но и созидает, создаёт новые высокотехнологичные производства, инвестирует в инновационные технологии, реализует социальные проекты", - говорится в поздравлении.

Премьер также отметил, что предпринимательство – это огромный труд, связанный с постоянным напряжением и концентрацией. Он требует невероятной энергии и настойчивости, умения мыслить стратегически, досконально разбираться в деталях своего дела и всегда быть на связи. "Этими качествами в полной мере обладаете вы, руководители крупнейших холдингов и небольших компаний. От вас в том числе зависят комфорт и благополучие миллионов людей, развитие экономики страны, решение масштабных задач, стоящих перед государством", - приводятся на сайте слова Мишустина.