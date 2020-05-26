В Нижегородской области умерли семь пациентов с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Еще семь больных Еще семь больных коронавирусом пациентов умерли в Нижегородской области , количество летальных случаев увеличилось до 72, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От коронавируса скончались еще семь жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 72. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 26 мая в Нижегородской области подтверждены 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число инфицированных в регионе достигло 8504 человек. Выздоровели и выписаны 2895 человек.

Из общего числа заболевших около 3,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме либо бессимптомно. Около 2 тысяч нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4,1 тысячи - под наблюдением врачей, 73 человека – в обсерваторах.

"Каждый третий, а точнее 34% из числа переболевших коронавирусом нижегородцев уже здоровы. При этом мы видим, что за последние несколько дней коэффициент распространения коронавируса в регионе начал расти и на сегодняшний день составляет 0,96. Это связано с тем, что стабилизовался уровень заболеваемости. По итогам верификации в Нижегородской области ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев", - цитирует пресс-служба слова губернатора Глеба Никитина

Он пояснил, что коэффициент распространения считается по соотношению четырехдневных отрезков. "Количество случаев за последние четыре дня должно быть меньше, чем за четыре дня перед ними. Если обстановка стабильная, то коэффициент будет равен единице. Для перехода на второй этап нужно добиться устойчивого снижения этого показателя. Поэтому всем жителям по-прежнему необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности. От каждого из нас зависит, как скоро мы сможем вернуться к полноценной жизни", - подчеркнул Никитин.