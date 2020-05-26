Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:40
https://ria.ru/20200526/1571995551.html
В Нижегородской области умерли семь пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:249:3072:1977_1036x0_80_0_0_0a87287b91e4d9973e6e5edcc04e56d6.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли семь пациентов с коронавирусом

11:40 26.05.2020
1391
© РИА Новости / Роман ВладимировНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Роман Владимиров
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Еще семь больных коронавирусом пациентов умерли в Нижегородской области, количество летальных случаев увеличилось до 72, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще семь жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 72. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
По состоянию на 26 мая в Нижегородской области подтверждены 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число инфицированных в регионе достигло 8504 человек. Выздоровели и выписаны 2895 человек.
Из общего числа заболевших около 3,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме либо бессимптомно. Около 2 тысяч нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4,1 тысячи - под наблюдением врачей, 73 человека – в обсерваторах.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Каждый третий, а точнее 34% из числа переболевших коронавирусом нижегородцев уже здоровы. При этом мы видим, что за последние несколько дней коэффициент распространения коронавируса в регионе начал расти и на сегодняшний день составляет 0,96. Это связано с тем, что стабилизовался уровень заболеваемости. По итогам верификации в Нижегородской области ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев", - цитирует пресс-служба слова губернатора Глеба Никитина.
Он пояснил, что коэффициент распространения считается по соотношению четырехдневных отрезков. "Количество случаев за последние четыре дня должно быть меньше, чем за четыре дня перед ними. Если обстановка стабильная, то коэффициент будет равен единице. Для перехода на второй этап нужно добиться устойчивого снижения этого показателя. Поэтому всем жителям по-прежнему необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности. От каждого из нас зависит, как скоро мы сможем вернуться к полноценной жизни", - подчеркнул Никитин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи
В Нижегородской области число излечившихся от коронавируса достигло 2525
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Нижегородской области обрушилась котельная
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Тестирование на коронавирус
У нижегородского бизнес-омбудсмена выявили коронавирус
Бразилия
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Фотоснимок коронавируса
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
Медик карантинного центра
В России за сутки умерли 174 человека с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния