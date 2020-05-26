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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:14
https://ria.ru/20200526/1571995467.html
В Таиланде до 30 июня продлили режим ЧП
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749564_0:207:2906:1842_1036x0_80_0_0_6740426ec5f44702db79775e50a5f776.jpg
РИА Новости

В Таиланде до 30 июня продлили режим ЧП

11:38 26.05.2020 (обновлено: 13:14 26.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда на заседании во вторник утвердил предложенное ранее правительственным Центром по борьбе с распространением коронавирусной инфекции продление режима чрезвычайного положения в стране до 30 июня, сообщает телеканал NBT из Дома правительства Таиланда.
Кабинет министров признал необходимость продления действия режима ЧП, введенного в Таиланде 26 марта, которая обусловлена нестабильностью мировой эпидемиологической ситуации и вероятностью возникновения второй волны инфекции, сообщает телеканал.
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
Вчера, 08:04Распространение нового коронавируса
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Одновременно кабмин поручил генеральному секретарю Совета безопасности Таиланда генералу Сомсаку Рангситхе, который председательствует во временном комитете по ограничениям в связи с пандемией COVID19, начать обсуждение в комитете третьего этапа ослабления ограничительных мер, который должен начаться в Таиланде 1 июня, говорится в сообщении. Официальное заявление о содержании третьего этапа ослабления ограничений может быть сделано в конце текущей недели, сообщает телеканал.
В настоящее время в больницах Таиланда находятся 59 человек, больных коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в стране заболели 3 045 человек, скончались 57 человек, выздоровели 2 929 человек. В последние недели количество выявленных новых случаев за сутки в Таиланде колеблется от 0 до 3.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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