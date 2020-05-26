В Таиланде до 30 июня продлили режим ЧП

БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. Кабинет министров Кабинет министров Таиланда на заседании во вторник утвердил предложенное ранее правительственным Центром по борьбе с распространением коронавирусной инфекции продление режима чрезвычайного положения в стране до 30 июня, сообщает телеканал NBT из Дома правительства Таиланда.

Кабинет министров признал необходимость продления действия режима ЧП, введенного в Таиланде 26 марта, которая обусловлена нестабильностью мировой эпидемиологической ситуации и вероятностью возникновения второй волны инфекции, сообщает телеканал.

Одновременно кабмин поручил генеральному секретарю Совета безопасности Таиланда генералу Сомсаку Рангситхе, который председательствует во временном комитете по ограничениям в связи с пандемией COVID19, начать обсуждение в комитете третьего этапа ослабления ограничительных мер, который должен начаться в Таиланде 1 июня, говорится в сообщении. Официальное заявление о содержании третьего этапа ослабления ограничений может быть сделано в конце текущей недели, сообщает телеканал.

В настоящее время в больницах Таиланда находятся 59 человек, больных коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в стране заболели 3 045 человек, скончались 57 человек, выздоровели 2 929 человек. В последние недели количество выявленных новых случаев за сутки в Таиланде колеблется от 0 до 3.