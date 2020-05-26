В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Пожилые женщина и мужчина, инфицированные коронавирусом, скончались утром во вторник в Кировской области, оба находились на ИВЛ, сообщает оперштаб региона.
Ранее сообщалось о гибели в Кировской области восьмерых пациентов с коронавирусом.
"Число летальных случаев увеличилось до 10. Сегодня утром в инфекционных госпиталях скончались два пациента с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Это 73-летний житель города Уржума и 81-летняя жительница Вятских Полян. Оба пациента находились в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких. Течение заболевания у них осложнялось совокупностью отягощающих факторов, включая возраст и хронические заболевания", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 26 мая, в Кировской области выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений в регионе достигло 1441. "Состояние госпитализированных преимущественно удовлетворительное. В тяжелом состоянии находятся 18 человек, в том числе 12 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 8 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.
Из инфекционных госпиталей за сутки выписали 28 человек, всего в регионе выписаны из больниц с выздоровлением 832 человека.
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