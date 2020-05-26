В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом

По состоянию на утро 26 мая, в Кировской области выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений в регионе достигло 1441. "Состояние госпитализированных преимущественно удовлетворительное. В тяжелом состоянии находятся 18 человек, в том числе 12 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 8 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.