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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:34
https://ria.ru/20200526/1571995233.html
В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом

11:34 26.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Пожилые женщина и мужчина, инфицированные коронавирусом, скончались утром во вторник в Кировской области, оба находились на ИВЛ, сообщает оперштаб региона.
Ранее сообщалось о гибели в Кировской области восьмерых пациентов с коронавирусом.
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"Число летальных случаев увеличилось до 10. Сегодня утром в инфекционных госпиталях скончались два пациента с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Это 73-летний житель города Уржума и 81-летняя жительница Вятских Полян. Оба пациента находились в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких. Течение заболевания у них осложнялось совокупностью отягощающих факторов, включая возраст и хронические заболевания", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 26 мая, в Кировской области выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений в регионе достигло 1441. "Состояние госпитализированных преимущественно удовлетворительное. В тяжелом состоянии находятся 18 человек, в том числе 12 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 8 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.
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Из инфекционных госпиталей за сутки выписали 28 человек, всего в регионе выписаны из больниц с выздоровлением 832 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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