В Петербурге число заболевших COVID-19 превысило 14 тысяч человек

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 14076 случаев заражения COVID-19. Умерло 150 человек. Выздоровело 3744 человека", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 11036 человек. На карантине находится 3136 человек, из них 171 - в обсерваторе, 642 - на самоизоляции, 2323 - контактные.