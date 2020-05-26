В Петербурге число заболевших COVID-19 превысило 14 тысяч человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 14 тысяч, при этом выздоровели 3744 человека, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 363 новых случая заражения коронавирусом.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 14076 случаев заражения COVID-19. Умерло 150 человек. Выздоровело 3744 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 11036 человек. На карантине находится 3136 человек, из них 171 - в обсерваторе, 642 - на самоизоляции, 2323 - контактные.
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