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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:33
https://ria.ru/20200526/1571995090.html
В Петербурге число заболевших COVID-19 превысило 14 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Петербурге число заболевших COVID-19 превысило 14 тысяч человек

11:33 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 14 тысяч, при этом выздоровели 3744 человека, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 363 новых случая заражения коронавирусом.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 14076 случаев заражения COVID-19. Умерло 150 человек. Выздоровело 3744 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 11036 человек. На карантине находится 3136 человек, из них 171 - в обсерваторе, 642 - на самоизоляции, 2323 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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