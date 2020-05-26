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2020-05-26T11:32
https://ria.ru/20200526/1571994990.html
В Госдуму внесли законопроекты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроекты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС

11:32 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ
У здания Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
У здания Государственной Думы РФ
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2019 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Согласно материалам кабмина, бюджет ПФР исполнен с профицитом порядка 154 миллиардов рублей, его доходы составили около 8,781 триллиона рублей (8,1% ВВП), расходы — 8,627 триллиона рублей (8% ВВП). При этом из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты на сумму 3,3 триллиона рублей, из региональных бюджетов – на 3,3 миллиарда рублей. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году ПФР направил более 8,4 триллиона рублей.
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Бюджет ФСС исполнен с профицитом в 32,5 миллиарда рублей. Доходы фонда составили 770,6 миллиарда рублей, что на 4,3% выше аналогичного показателя 2018 года, расходы — 738,1 миллиарда рублей, что на 5,1% больше, чем в предыдущем году. Увеличение расходов произошло основном за счет повышения затрат на пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на оплату четырех дополнительных выходных дней в месяц для ухода за детьми-инвалидами. На финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств было направлено 638 миллиардов рублей, или 86,4% всех расходов.
Бюджет ФОМС исполнен с дефицитом около 63 миллиардов рублей, его доходы составили порядка 2,124 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 12%, расходы - 2,187 триллиона рублей, рост на 10%. В расходах фонда основную долю (94,7%) составляют субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на осуществление переданных полномочий по организации обязательного медстрахования в регионах. Бюджетам территориальных фондов были предоставлены субвенции в размере более 2 триллионов рублей, что на 10,7% больше, чем годом ранее.
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФФонд социального страхования РФПенсионный фонд РФГосдума РФЭкономика
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