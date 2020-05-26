В Госдуму внесли законопроекты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда России ( ПФР ), Фонда социального страхования ( ФСС ) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования ( ФОМС ) за 2019 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно материалам кабмина, бюджет ПФР исполнен с профицитом порядка 154 миллиардов рублей, его доходы составили около 8,781 триллиона рублей (8,1% ВВП), расходы — 8,627 триллиона рублей (8% ВВП). При этом из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты на сумму 3,3 триллиона рублей, из региональных бюджетов – на 3,3 миллиарда рублей. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году ПФР направил более 8,4 триллиона рублей.

Бюджет ФСС исполнен с профицитом в 32,5 миллиарда рублей. Доходы фонда составили 770,6 миллиарда рублей, что на 4,3% выше аналогичного показателя 2018 года, расходы — 738,1 миллиарда рублей, что на 5,1% больше, чем в предыдущем году. Увеличение расходов произошло основном за счет повышения затрат на пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на оплату четырех дополнительных выходных дней в месяц для ухода за детьми-инвалидами. На финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств было направлено 638 миллиардов рублей, или 86,4% всех расходов.