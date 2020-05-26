Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал "Великая"

"Великую" с Эль Фэннинг страшно невзлюбили в нашей стране. "Оскорбление чувств", "мерзость", "унизительное зрелище", "они насмехаются над российской историей". А самое смешное, что мне пишут много о том, какой прекрасный у меня сериал про Екатерину и какой этот — фу. Вот на это я и решила ответить. Ребята, давайте честно — вы хотите сказать что моя "Великая" — правдивый исторический сериал? Или, может, я больше похожа на Екатерину, чем Эль Фэннинг? Я вам даже литературный источник не смогу подсказать, если вы ищете историческую правду про Екатерину. Но одно скажу — не ищите ее в сериалах. Не смотрите их для изучения истории. Никогда", — написала Снигирь.