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Культура
2020-05-26T12:05
https://ria.ru/20200526/1571994952.html
Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал "Великая"
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РИА Новости

Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал "Великая"

12:05 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья ГригорьевАктриса Юлия Снигирь на съемках сериала "Екатерина Великая"
Актриса Юлия Снигирь на съемках сериала Екатерина Великая
© РИА Новости / Илья Григорьев
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Актриса Юлия Снигирь, сыгравшая императрицу Екатерину II в российском телесериале "Великая", ответила в инстаграме на критику одноименного американского шоу с Эль Фэннинг в главной роли.

"Великую" с Эль Фэннинг страшно невзлюбили в нашей стране. "Оскорбление чувств", "мерзость", "унизительное зрелище", "они насмехаются над российской историей". А самое смешное, что мне пишут много о том, какой прекрасный у меня сериал про Екатерину и какой этот — фу. Вот на это я и решила ответить. Ребята, давайте честно — вы хотите сказать что моя "Великая" — правдивый исторический сериал? Или, может, я больше похожа на Екатерину, чем Эль Фэннинг? Я вам даже литературный источник не смогу подсказать, если вы ищете историческую правду про Екатерину. Но одно скажу — не ищите ее в сериалах. Не смотрите их для изучения истории. Никогда", — написала Снигирь.

Актриса уверена, что никто не пытался оскорбить зрителей, и в проекте точно нет никакого "мирового заговора".

"Есть автор Тони Макнамара, остроумный хулиган ( уже хулиганил с английской историей в "Фаворитке"). Есть абсурд и черная комедия с прекрасными актерами и остроумными диалогами. И это честнее и тоньше, чем серьезные мелодраматические сериалы, которые притворяются историческими и похожи друг на друга. А дальше уже дело вкуса", — считает Юлия Снигирь.

Ранее российские пользователи раскритиковали сериал за исторические неточности и выбор актеров. Многих разозлило, что графа Ростова (Абрахам Попула) и Орлова (Саша Дхаван) играют темнокожие актеры.
В многосерийном фильме, премьера которого состоялась 16 мая на more.tv, рассказывают о молодой Екатерине, которая приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за императора Петра III (Николас Холт). С первых дней знакомства они не могут поладить друг с другом и найти общий язык. Тем не менее, главной героине предстоит пройти через все интриги и заговоры, чтобы стать Екатериной Великой.
Кадр из сериала Великая
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