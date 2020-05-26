Курганская область продлила приостановку авиасообщения

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Курганская область продлила приостановку выполнения регулярных авиарейсов из-за угрозы распространения коронавируса до 15 июня, сообщил оперштаб региона.
"Оперативный штаб Курганской области по недопущению распространения коронавируса рассмотрел вопрос о возможности продолжения приостановления авиаперевозок из аэропорта Кургана до 15 июня. Полеты из курганского аэропорта приостановлены до 15 июня", - говорится в сообщении.
Билеты c 1 по 15 июня на официальном сайте авиакомпании "ЮТэйр" и в авиакассах продаваться не будут, уточняется в сообщении.
По данным оперштаба, в Курганской области на 25 мая зарегистрировано 189 случаев новой коронавирусной инфекции, один пациент скончался.
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