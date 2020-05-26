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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:30
https://ria.ru/20200526/1571994919.html
Курганская область продлила приостановку авиасообщения
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Курганская область продлила приостановку авиасообщения

11:30 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Курганская область продлила приостановку выполнения регулярных авиарейсов из-за угрозы распространения коронавируса до 15 июня, сообщил оперштаб региона.
Меру ввели с 9 апреля и затем продлевали. По данным сайта аэропорта Кургана, планировалось, что с 8 июня будут возобновлены полеты в Москву.
"Оперативный штаб Курганской области по недопущению распространения коронавируса рассмотрел вопрос о возможности продолжения приостановления авиаперевозок из аэропорта Кургана до 15 июня. Полеты из курганского аэропорта приостановлены до 15 июня", - говорится в сообщении.
Билеты c 1 по 15 июня на официальном сайте авиакомпании "ЮТэйр" и в авиакассах продаваться не будут, уточняется в сообщении.
По данным оперштаба, в Курганской области на 25 мая зарегистрировано 189 случаев новой коронавирусной инфекции, один пациент скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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