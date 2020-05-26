Курганская область продлила приостановку авиасообщения

"Оперативный штаб Курганской области по недопущению распространения коронавируса рассмотрел вопрос о возможности продолжения приостановления авиаперевозок из аэропорта Кургана до 15 июня. Полеты из курганского аэропорта приостановлены до 15 июня", - говорится в сообщении.