Greenpeace выступила против геологоразведки под Хабаровском из-за тигров

ХАБАРОВСК, 26 мая – РИА Новости. Российское отделение Российское отделение Greenpeace обратилось к федеральным и местным властям с просьбой остановить разведку и добычу золота в верховьях рек Обор и Дурмин в Хабаровском крае , где обитают краснокнижные тигры, в правительстве края заявили, что угрозы животным нет, геологоразведка имеет характер минимального воздействия на природу, а о строительстве ГОКа речи не идет.

На сайте отделения организации отмечается, что на этой территории вне особо охраняемых природных территорий обитает крупнейшая группа амурских тигров. Проводить разведку и добывать золото там планирует компания "Пасифик Майнинг". Ученые полагают, что разработка месторождения нарушит ключевые места обитания и пути миграции редких хищников.

"Российское отделение Greenpeace направило министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу требование остановить разведку и добычу полезных ископаемых в верховьях рек Обор и Дурмин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно стратегии сохранения амурского тигра в РФ, краснокнижный хищник может адаптироваться практически ко всем формам хозяйственной деятельности, за исключением разработки полезных ископаемых.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства края, лицензия на разведку и добычу компании выдана Роснедрами. Край предоставил только участок для геолого-разведывательных работ, отказывать в этом у минприроды края оснований не было. О месторождении известно давно, но разведка там не проводилась, сколько там запасов золота, не известно. Новый инвестор только собирается это выяснить.

"Приступить к работам компания планирует в этом году, геологоразведка имеет характер минимального воздействия на природу. На данный момент угрозы для тигров нет. Речь о строительстве ГОКа пока не идет, так как не известно, есть ли в этом для инвестора выгода", - сообщили в пресс-службе.