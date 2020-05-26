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2020-05-26T11:29
https://ria.ru/20200526/1571994827.html
Greenpeace выступила против геологоразведки под Хабаровском из-за тигров
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570462015_0:105:766:536_1036x0_80_0_0_68b96f28120a4d4ec1a9b64a926c65a8.jpg
РИА Новости

Greenpeace выступила против геологоразведки под Хабаровском из-за тигров

11:29 26.05.2020
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© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Ттигр
Ттигр
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Ттигр. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 мая – РИА Новости. Российское отделение Greenpeace обратилось к федеральным и местным властям с просьбой остановить разведку и добычу золота в верховьях рек Обор и Дурмин в Хабаровском крае, где обитают краснокнижные тигры, в правительстве края заявили, что угрозы животным нет, геологоразведка имеет характер минимального воздействия на природу, а о строительстве ГОКа речи не идет.
На сайте отделения организации отмечается, что на этой территории вне особо охраняемых природных территорий обитает крупнейшая группа амурских тигров. Проводить разведку и добывать золото там планирует компания "Пасифик Майнинг". Ученые полагают, что разработка месторождения нарушит ключевые места обитания и пути миграции редких хищников.
"Российское отделение Greenpeace направило министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу требование остановить разведку и добычу полезных ископаемых в верховьях рек Обор и Дурмин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно стратегии сохранения амурского тигра в РФ, краснокнижный хищник может адаптироваться практически ко всем формам хозяйственной деятельности, за исключением разработки полезных ископаемых.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства края, лицензия на разведку и добычу компании выдана Роснедрами. Край предоставил только участок для геолого-разведывательных работ, отказывать в этом у минприроды края оснований не было. О месторождении известно давно, но разведка там не проводилась, сколько там запасов золота, не известно. Новый инвестор только собирается это выяснить.
"Приступить к работам компания планирует в этом году, геологоразведка имеет характер минимального воздействия на природу. На данный момент угрозы для тигров нет. Речь о строительстве ГОКа пока не идет, так как не известно, есть ли в этом для инвестора выгода", - сообщили в пресс-службе.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой в 2021-2022 годах.
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Дальний ВостокGreenpeaceДмитрий КобылкинХабаровский крайОбщество
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