В КБР умерли два пациента с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Два пациента с Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Кабардино-Балкарии , общее число умерших выросло до 14, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 12 пациентов с коронавирусом.

"За сутки скончались два пациента – женщина 1949 года рождения из селения Кахун и мужчина 1939 года рождения из города Баксан", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки выявлены 88 новых пациентов с COVID-19, всего зарегистрировано 2422 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 34 человека, всего выздоровевших – 622.

"В госпиталях находятся 696 человек, из которых 44 больных – в реанимации, 26 – подключены к аппаратам ИВЛ", - уточняет штаб.

На амбулаторном лечении – 495 человек, в том числе 55 детей, еще 595 человек, включая 230 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1905 человек, имевших контакты с зараженными людьми.