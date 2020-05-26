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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:27
https://ria.ru/20200526/1571994723.html
В КБР умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В КБР умерли два пациента с коронавирусом

11:27 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Кабардино-Балкарии, общее число умерших выросло до 14, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 12 пациентов с коронавирусом.
"За сутки скончались два пациента – женщина 1949 года рождения из селения Кахун и мужчина 1939 года рождения из города Баксан", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки выявлены 88 новых пациентов с COVID-19, всего зарегистрировано 2422 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 34 человека, всего выздоровевших – 622.
"В госпиталях находятся 696 человек, из которых 44 больных – в реанимации, 26 – подключены к аппаратам ИВЛ", - уточняет штаб.
На амбулаторном лечении – 495 человек, в том числе 55 детей, еще 595 человек, включая 230 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1905 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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