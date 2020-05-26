Любопытные и неугомонные: лисы с острова Русский

Остров Русский облюбовала лисица с детенышами.
Игривые малыши пока не умеют охотиться сами и во всем полагаются на маму.
Игривые малыши пока не умеют охотиться сами и во всем полагаются на маму.
Неравнодушные люди каждый день подкармливают семейство.
Неравнодушные люди каждый день подкармливают семейство.
Лисы стали достопримечательностью острова еще несколько лет назад.
Лисы стали достопримечательностью острова еще несколько лет назад.
Когда люди начали осваивать эту территорию, животные выходили из лесов и селились на окраинах поселков.
Когда люди начали осваивать эту территорию, животные выходили из лесов и селились на окраинах поселков.
Несколько лет назад рыжая семейка обустроилась рядом с билетными кассами Приморского океанариума.
Несколько лет назад рыжая семейка обустроилась рядом с билетными кассами Приморского океанариума.
Покормить животных — большой соблазн для туристов.
Покормить животных — большой соблазн для туристов.
Однако не всякая еда подходит лисам. Им можно дать курицу, мясо, вареное яйцо или колбасу, но никак не фастфуд и сладости.
Однако не всякая еда подходит лисам. Им можно дать курицу, мясо, вареное яйцо или колбасу, но никак не фастфуд и сладости.
И нельзя забывать о том, что лисы все же дикие звери и могут резко отреагировать на излишнее внимание.
И нельзя забывать о том, что лисы все же дикие звери и могут резко отреагировать на излишнее внимание.
Кроме того, соседство с людьми может быть небезопасно для животных, которые становятся слишком доверчивыми.
Кроме того, соседство с людьми может быть небезопасно для животных, которые становятся слишком доверчивыми.