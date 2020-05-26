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2020-05-26T12:54
https://ria.ru/20200526/1571994672.html
Любопытные и неугомонные: лисы с острова Русский
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571994205_0:121:2852:1726_1036x0_80_0_0_b99ea9b7270c6d57f53c89d686286934.jpg
РИА Новости

Любопытные и неугомонные: лисы с острова Русский

12:54 26.05.2020
1792
На острове Русский в Приморье поселилась лисья семья. Животные, которые совсем не боятся людей и охотно подходят к ним в поисках еды, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Остров Русский облюбовала лисица с детенышами.

Лисенок на острове Русский во Владивостоке
1 из 10

Остров Русский облюбовала лисица с детенышами.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Игривые малыши пока не умеют охотиться сами и во всем полагаются на маму.

Лисята на острове Русский во Владивостоке
2 из 10

Игривые малыши пока не умеют охотиться сами и во всем полагаются на маму.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Неравнодушные люди каждый день подкармливают семейство.

Лисица с детенышами, поселившаяся на острове Русском
3 из 10

Неравнодушные люди каждый день подкармливают семейство.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Лисы стали достопримечательностью острова еще несколько лет назад.

Лисенок на острове Русский во Владивостоке
4 из 10

Лисы стали достопримечательностью острова еще несколько лет назад.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Когда люди начали осваивать эту территорию, животные выходили из лесов и селились на окраинах поселков.

Лисица с детенышем, поселившаяся на острове Русском
5 из 10

Когда люди начали осваивать эту территорию, животные выходили из лесов и селились на окраинах поселков.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Несколько лет назад рыжая семейка обустроилась рядом с билетными кассами Приморского океанариума.

Лиса, живущая на острове Русский, во Владивостоке
6 из 10

Несколько лет назад рыжая семейка обустроилась рядом с билетными кассами Приморского океанариума.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Покормить животных — большой соблазн для туристов.

Лисята на острове Русский во Владивостоке
7 из 10

Покормить животных — большой соблазн для туристов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Однако не всякая еда подходит лисам. Им можно дать курицу, мясо, вареное яйцо или колбасу, но никак не фастфуд и сладости.

Женщина подкармливает лисенка на острове Русском во Владивостоке
8 из 10

Однако не всякая еда подходит лисам. Им можно дать курицу, мясо, вареное яйцо или колбасу, но никак не фастфуд и сладости.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

И нельзя забывать о том, что лисы все же дикие звери и могут резко отреагировать на излишнее внимание.

Лисенок на острове Русский во Владивостоке
9 из 10

И нельзя забывать о том, что лисы все же дикие звери и могут резко отреагировать на излишнее внимание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Кроме того, соседство с людьми может быть небезопасно для животных, которые становятся слишком доверчивыми.

Лисята на острове Русском во Владивостоке
10 из 10

Кроме того, соседство с людьми может быть небезопасно для животных, которые становятся слишком доверчивыми.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дикие животныеОстров РусскийФото
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