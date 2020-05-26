"Ъ": НАТО отвергла предложение России отказаться от учений в пандемию

Официальный представитель альянса Оана Лунджеску повторила изданию позицию, высказанную в письме главы НАТО. По ее словам, "усиленное передовое присутствие" в восточной части альянса связано "применением силы" России против стран-соседей и наращиванием ее военного потенциала в Балтийском регионе.

Члены НАТО в июне готовятся возобновить военную активность. Так, 5 июня стартуют американо-польские учения в рамках маневров "Защитник Европы-2020" (Defender Europe 2020). Пандемия изменила планы альянса: изначально планировалось провести крупнейшие за 25 лет маневры с участием более 37 тысяч военных, но из-за карантина они пройдут в усеченном формате.