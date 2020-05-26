"Ъ": НАТО отвергла предложение России отказаться от учений в пандемию

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Россия и НАТО не смогли договориться об отказе от проведения военных учений в период пандемии коронавируса.
По данным газеты "Коммерсант", письмо с такой инициативой в Брюссель направил глава МИД России Сергей Лавров. Российская сторона отметила, что обоюдный отказ от маневров мог бы стать "конструктивным, позитивным и оздоровляющим шагом" на фоне негативных новостей.
Как сообщает издание, в обращении также утверждалось, что Москва уже снизила активность вблизи границ со странами НАТО в одностороннем порядке.
В ответном письме генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что активность НАТО носит оборонительный характер, а ее усиление связано с деятельностью России в Восточной Европе, утверждает газета.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ответ Столтенберга разочаровал российскую сторону. По его словам, страны НАТО "откатились на закоснелые позиции" и отрабатывают их безотносительно сложившейся из-за коронавируса ситуации.
Официальный представитель альянса Оана Лунджеску повторила изданию позицию, высказанную в письме главы НАТО. По ее словам, "усиленное передовое присутствие" в восточной части альянса связано "применением силы" России против стран-соседей и наращиванием ее военного потенциала в Балтийском регионе.
Члены НАТО в июне готовятся возобновить военную активность. Так, 5 июня стартуют американо-польские учения в рамках маневров "Защитник Европы-2020" (Defender Europe 2020). Пандемия изменила планы альянса: изначально планировалось провести крупнейшие за 25 лет маневры с участием более 37 тысяч военных, но из-за карантина они пройдут в усеченном формате.