Жителя ЕАО обвинили в распространении фейков о коронавирусе

Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.

Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его направят в суд для рассмотрения по существу.