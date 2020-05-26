Жителя ЕАО обвинили в распространении фейков о коронавирусе

ХАБАРОВСК, 26 мая – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Биробиджана, обвиняемого в распространении ложной информации о коронавирусе, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области во вторник.
По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемый изготовил и разместил в общественных местах города Биробиджана листовки, в которых под видом достоверных сведений содержалась ложная информация о степени опасности коронавирусной инфекции, а также призывы к несоблюдению профилактических мер.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.
Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его направят в суд для рассмотрения по существу.
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