В Иркутской области коронавирус выявили у 537 вахтовиков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 537 рабочих-вахтовиков в Иркутской области, сообщил врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Как сообщалось ранее, в регионе выявлено несколько очагов COVID-19 среди вахтовиков в Усть-Кутском и Бодайбинском районах, а также в Иркутске.
"Ситуация у нас сложная, но контролируемая. У нас действительно произошла дестабилизация заболеваемости за счет работников, которые прибыли в регион вахтовым методом. Статистика говорит о том, что 537 работников имеют заболевание коронавирусной инфекции", - сказал Кобзев в эфире телеканала "Россия 24".
При этом, подчеркнул глава региона, все очаги коронавируса полностью локализованы, на местах работают оперативные группы медиков и держат ситуацию под контролем. В основном течение болезни у рабочих проходит бессимптомно.
Кобзев сообщил, что всего в регионе работают вахтовым методом более 12 тысяч человек. По прибытию, подчеркнул он, рабочие в обязательном порядке будут проходить двухнедельный карантин и тестирование на COVID-19.
Как сообщает региональный оперштаб, по последним данным всего в Иркутской области подтверждено 1376 случаев заболевания COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.