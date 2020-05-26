В Иркутской области коронавирус выявили у 537 вахтовиков

"Ситуация у нас сложная, но контролируемая. У нас действительно произошла дестабилизация заболеваемости за счет работников, которые прибыли в регион вахтовым методом. Статистика говорит о том, что 537 работников имеют заболевание коронавирусной инфекции", - сказал Кобзев в эфире телеканала "Россия 24".