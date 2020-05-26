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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:23
https://ria.ru/20200526/1571994309.html
В Иркутской области коронавирус выявили у 537 вахтовиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976295_0:209:3072:1937_1036x0_80_0_0_3d6196131fc140762ca2e56fe6ec3dc7.jpg
РИА Новости

В Иркутской области коронавирус выявили у 537 вахтовиков

11:23 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работникик
Медицинский работникик
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работникик. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 537 рабочих-вахтовиков в Иркутской области, сообщил врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Как сообщалось ранее, в регионе выявлено несколько очагов COVID-19 среди вахтовиков в Усть-Кутском и Бодайбинском районах, а также в Иркутске.

"Ситуация у нас сложная, но контролируемая. У нас действительно произошла дестабилизация заболеваемости за счет работников, которые прибыли в регион вахтовым методом. Статистика говорит о том, что 537 работников имеют заболевание коронавирусной инфекции", - сказал Кобзев в эфире телеканала "Россия 24".

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При этом, подчеркнул глава региона, все очаги коронавируса полностью локализованы, на местах работают оперативные группы медиков и держат ситуацию под контролем. В основном течение болезни у рабочих проходит бессимптомно.
Кобзев сообщил, что всего в регионе работают вахтовым методом более 12 тысяч человек. По прибытию, подчеркнул он, рабочие в обязательном порядке будут проходить двухнедельный карантин и тестирование на COVID-19.
Как сообщает региональный оперштаб, по последним данным всего в Иркутской области подтверждено 1376 случаев заболевания COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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