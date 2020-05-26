На западе Донецка около 160 домов остались без света после обстрела

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Около 160 домов на западе Около 160 домов на западе Донецка остаются без света после обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.

По информации Минугля ДНР, в понедельник вечером в поселке Трудовские на западной окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков была перебита опора высоковольтной линии, обесточены семь трансформаторных подстанций. Электроснабжение четырех из них было восстановлено в тот же день.

"Сегодня в 10.20 (совпадает с мск) энергетики запитали еще две трансформаторные подстанции. На данный момент не запитана еще одна подстанция, обесточено около 160 домов частного сектора", - сообщили в пресс-службе Минугля ДНР.

В ведомстве отметили, что подключить подстанцию удастся только после замены поврежденной при обстреле электроопоры. "Но место ремонтных работ находится в непосредственной видимости с позиций киевских формирований. Спецтехника энергетиков сможет там работать только после согласования режима тишины и получения гарантий безопасности от украинской стороны. Соответствующий запрос уже направлен в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня - ред.) и ОБСЕ", - добавили в министерстве.