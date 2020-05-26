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2020-05-26T11:21
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На западе Донецка около 160 домов остались без света после обстрела
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РИА Новости

На западе Донецка около 160 домов остались без света после обстрела

11:21 26.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Около 160 домов на западе Донецка остаются без света после обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.
По информации Минугля ДНР, в понедельник вечером в поселке Трудовские на западной окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков была перебита опора высоковольтной линии, обесточены семь трансформаторных подстанций. Электроснабжение четырех из них было восстановлено в тот же день.
"Сегодня в 10.20 (совпадает с мск) энергетики запитали еще две трансформаторные подстанции. На данный момент не запитана еще одна подстанция, обесточено около 160 домов частного сектора", - сообщили в пресс-службе Минугля ДНР.
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В ведомстве отметили, что подключить подстанцию удастся только после замены поврежденной при обстреле электроопоры. "Но место ремонтных работ находится в непосредственной видимости с позиций киевских формирований. Спецтехника энергетиков сможет там работать только после согласования режима тишины и получения гарантий безопасности от украинской стороны. Соответствующий запрос уже направлен в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня - ред.) и ОБСЕ", - добавили в министерстве.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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