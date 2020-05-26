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Новое оружие России
2020-05-26T11:21
https://ria.ru/20200526/1571993946.html
Эксперт рассказал, когда серийный ПАК ДА поднимется в воздух
https://cdn25.img.ria.ru/images/95937/52/959375289_0:36:3076:1766_1036x0_80_0_0_13f6c43c036537874b2522e2d87e3e70.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, когда серийный ПАК ДА поднимется в воздух

11:19 26.05.2020 (обновлено: 11:21 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДемонстрационные полеты
Демонстрационные полеты
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Демонстрационные полеты. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первый серийный стратегический бомбардировщик ПАК ДА поднимется в воздух не раньше середины 2020-х годов, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов.
Так он прокомментировал информацию СМИ о начале строительства первого опытного образца самолета.
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"В настоящее время сложно говорить о ПАК ДА, поскольку даже облик не обнародован. Это принципиально новая машина, очевидно, что опытный образец будут собирать несколько лет, а первая серийная машина поднимется в воздух не раньше середины 20-х годов", - полагает Флоров.
Он напомнил, что разработкой ПАК ДА замается КБ Туполева, а производство развернуто на Казанском авиационном заводе.
"В 2019 году Минобороны утвердило окончательный эскиз ПАК ДА. Согласованы характеристики самолета, подписаны все контрактные документы, необходимые для производства образцов, идут подготовительные этапы проектирования. Начало летных испытаний включено в Государственную программу вооружений-2027. Это дало возможность начать производство опытного образца", - отметил Фролов.
Вице-премьер Юрий Борисов в бытность замминистра обороны заявлял, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-2029-м.
Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов.
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