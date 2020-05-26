Эксперт рассказал, когда серийный ПАК ДА поднимется в воздух

Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в этом году

Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в этом году

"В настоящее время сложно говорить о ПАК ДА, поскольку даже облик не обнародован. Это принципиально новая машина, очевидно, что опытный образец будут собирать несколько лет, а первая серийная машина поднимется в воздух не раньше середины 20-х годов", - полагает Флоров.