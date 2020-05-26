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2020-05-26T11:17
https://ria.ru/20200526/1571993833.html
Коста-Рика первой в Центральной Америке легализовала однополые браки
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РИА Новости

Коста-Рика первой в Центральной Америке легализовала однополые браки

11:17 26.05.2020
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© Fotolia / Lisa F. YoungОднополый брак
Однополый брак
© Fotolia / Lisa F. Young
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Коста-Рика стала первой страной в Центральной Америке, которая легализовала однополые браки, сообщает местная газета Mundo.
Как отмечает издание, с полуночи 26 мая однополые союзы стали реальностью в стране, несмотря на попытки депутатов-консерваторов отменить постановление Конституционной палаты Верховного суда.
В августе 2018 года Конституционная палата Верховного суда Коста-Рики признала неконституционными действия, запрещающие однополые браки, и дала полтора года законодательному собранию для подготовки соответствующего закона.
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Законодательное собрание не регламентировало его, поэтому данное положение было автоматически аннулировано.
В понедельник президент страны Карлос Альварадо приветствовал вступление в силу легализации однополых браков.
"Наш долг бороться со всеми видами дискриминации, будь то по инвалидности, национальности, культуре, религиозным убеждениям, полу, гендерной идентичности и самовыражению, сексуальной ориентации или любой другой. И с точки зрения этого подхода, который стремится защищать все права человека, именно здесь нужно понять этот шаг", - приводит издание слова президента.
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Центральная АмерикаКоста-РикаВ мире
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