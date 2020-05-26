Коста-Рика первой в Центральной Америке легализовала однополые браки

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Коста-Рика стала первой страной в Центральной Америке, которая легализовала однополые браки, сообщает местная газета Mundo.
Как отмечает издание, с полуночи 26 мая однополые союзы стали реальностью в стране, несмотря на попытки депутатов-консерваторов отменить постановление Конституционной палаты Верховного суда.
В августе 2018 года Конституционная палата Верховного суда Коста-Рики признала неконституционными действия, запрещающие однополые браки, и дала полтора года законодательному собранию для подготовки соответствующего закона.
14 февраля, 16:55Европейский эксперт оценил слова Путина об однополых браках
Законодательное собрание не регламентировало его, поэтому данное положение было автоматически аннулировано.
В понедельник президент страны Карлос Альварадо приветствовал вступление в силу легализации однополых браков.
"Наш долг бороться со всеми видами дискриминации, будь то по инвалидности, национальности, культуре, религиозным убеждениям, полу, гендерной идентичности и самовыражению, сексуальной ориентации или любой другой. И с точки зрения этого подхода, который стремится защищать все права человека, именно здесь нужно понять этот шаг", - приводит издание слова президента.
22 октября 2019, 02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки