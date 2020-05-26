Коста-Рика первой в Центральной Америке легализовала однополые браки

"Наш долг бороться со всеми видами дискриминации, будь то по инвалидности, национальности, культуре, религиозным убеждениям, полу, гендерной идентичности и самовыражению, сексуальной ориентации или любой другой. И с точки зрения этого подхода, который стремится защищать все права человека, именно здесь нужно понять этот шаг", - приводит издание слова президента.