В Минздраве рассказали о выделенных средствах на помощь онкобольным

"В 2020 году в целях обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, в том числе в целях повышения доступности противоопухолевой лекарственной терапии и других современных методов лечения выделена субвенция на оплату медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в стационарных условиях и в условиях дневных стационаров из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее – субвенция) в размере 271,3 миллиарда рублей, в том числе – дополнительно 115 миллиардов рублей в рамках федерального проекта",- говорится в сообщении.