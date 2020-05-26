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2020-05-26T11:16
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В Минздраве рассказали о выделенных средствах на помощь онкобольным
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РИА Новости

В Минздраве рассказали о выделенных средствах на помощь онкобольным

11:16 26.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 270 миллиардов рублей выделено в 2020 году в России на оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях стационара, в том числе дневного, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В 2020 году в целях обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, в том числе в целях повышения доступности противоопухолевой лекарственной терапии и других современных методов лечения выделена субвенция на оплату медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в стационарных условиях и в условиях дневных стационаров из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее – субвенция) в размере 271,3 миллиарда рублей, в том числе – дополнительно 115 миллиардов рублей в рамках федерального проекта",- говорится в сообщении.
Из выделенных средств 95 миллиардов рублей планируется потратить на химиотерапию, 9,4 миллиарда - на хирургическое лечение, 10,6 миллиарда - на лучевую терапию, уточнили в пресс-службе.
"По состоянию на 1 апреля 2020 года субвенция была предоставлена субъектам Российской Федерации в размере 67,8 миллиарда рублей, использование субвенции составило 63,5 миллиарда рублей (93,6% от объема предоставленных средств)",- отметили в пресс-службе.
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