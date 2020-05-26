В Минздраве рассказали о выделенных средствах на помощь онкобольным

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 270 миллиардов рублей выделено в 2020 году в России на оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях стационара, в том числе дневного, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В 2020 году в целях обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, в том числе в целях повышения доступности противоопухолевой лекарственной терапии и других современных методов лечения выделена субвенция на оплату медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в стационарных условиях и в условиях дневных стационаров из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее – субвенция) в размере 271,3 миллиарда рублей, в том числе – дополнительно 115 миллиардов рублей в рамках федерального проекта",- говорится в сообщении.
Из выделенных средств 95 миллиардов рублей планируется потратить на химиотерапию, 9,4 миллиарда - на хирургическое лечение, 10,6 миллиарда - на лучевую терапию, уточнили в пресс-службе.
"По состоянию на 1 апреля 2020 года субвенция была предоставлена субъектам Российской Федерации в размере 67,8 миллиарда рублей, использование субвенции составило 63,5 миллиарда рублей (93,6% от объема предоставленных средств)",- отметили в пресс-службе.