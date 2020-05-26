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Туризм
2020-05-26T11:17
https://ria.ru/20200526/1571993553.html
Эксперты рассказали о ценах на авиабилеты этим летом
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РИА Новости

Эксперты рассказали о ценах на авиабилеты этим летом

11:17 26.05.2020
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© РИА Новости / Роман ШибаевРоссийские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту Денпасара перед полетом в Москву
Российские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании Россия в аэропорту Денпасара перед полетом в Москву
© РИА Новости / Роман Шибаев
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. По самым смелым прогнозам, в июне авиакомпании могут выполнить до 25-30 процентов объемов июня 2019 года, а в июле – не более 50 процентов июля 2019 года, сообщает АТОР.
Участники рынка ожидают, что спрос на авиаперевозку (в первую очередь, на курорты) начнет восстанавливаться не ранее конца июня, а скорее всего, в июле. Правда, произойдет это только в том случае, если туроператоры и авиакомпании получат ясность относительно возможностей отдыха и ограничений на российских курортах и смогут приступить к продажам.
"Чтобы сезон был успешным для внутрироссийских направлений, самая поздняя дата открытия продаж – 1 июня. Для туристов и пассажиров определяющим является отмена условия об обязательной обсервации по приезду на курорт", — говорит гендиректор туристического холдинга Дмитрий Горин.
Участники рынка ожидают профицит перевозки и, возможно, демпинг на фоне низкого спроса. Правда пределы этого демпинга пока непонятны. Авиакомпании уже понесли колоссальные убытки.
При этом, по словам экспертов, для выхода на доходность регулярные рейсы по России должны подорожать как минимум в два раза. Но в условиях низкого спроса авиакомпании не смогут позволить себе такой рост цен.
Ориентиром для ценообразования на курортных направлениях, как считают эксперты, станет туристическая перевозка. Регулярным перевозчикам в поисках клиентов придется или предлагать аналогичную чартерам цену или консервировать часть своего парка до лучших времен.
"Есть определенная планка цены, ниже которой перевозчику не имеет смысла опускаться. Например, российский лоукостер анонсировал цены на авиабилеты в Сочи от 2,5 тысячи рублей. "Эта цена привлекательна для пассажиров, но другие авиакомпании не могут ее предложить. Для сравнения, ранее стоимость рейса Москва – Сочи – Москва составляла 10 тысяч рублей", — говорит гендиректор туркомпании Евгения Конколь.
По общим прогнозам опрошенных экспертов, в июне стоимость перевозки будет ниже (или аналогичной) прошлогодней.
В июле возможен рост цен в связи ростом спроса. Однако делать точные прогнозы пока никто не берется – ситуация меняется непредсказуемо, но предпосылок к значительному и скорому смягчению режима ограничений в регионах пока нет.
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