В ЦБ оценили возможный уход с рынка отдельных слабых банков

"Мы сейчас хорошо знаем сильные и слабые стороны всех без исключения банков, понимаем при каких обстоятельствах и какие проблемы у них могут возникнуть, и у нас есть инструментарий для решения этих проблем. Поэтому мы уверены, что возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий", - отметил Тулин.