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В ЦБ оценили возможный уход с рынка отдельных слабых банков
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РИА Новости

В ЦБ оценили возможный уход с рынка отдельных слабых банков

11:50 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый зампред Банка России по денежно-кредитной политике Дмитрий Тулин
Первый зампред Банка России по денежно-кредитной политике Дмитрий Тулин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый зампред Банка России по денежно-кредитной политике Дмитрий Тулин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Возможный уход с российского рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий, заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ.
"Мы сейчас хорошо знаем сильные и слабые стороны всех без исключения банков, понимаем при каких обстоятельствах и какие проблемы у них могут возникнуть, и у нас есть инструментарий для решения этих проблем. Поэтому мы уверены, что возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий", - отметил Тулин.
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