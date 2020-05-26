Камбоджа ввела обязательный карантин для въезжающих в страну

20 мая, параллельно со снятием запрета на въезд их шести стран, ранее считавшихся наиболее опасными, в Камбодже были введены и новые правила для всех въезжающих: обязательное наличие медицинской справки и отрицательных результатов теста на коронавирус, полученных не позднее 72 часов до прибытия в Камбоджу, и наличие медицинской страховки, покрывающей расходы на лечение в сумме не менее 50 тысяч долларов.