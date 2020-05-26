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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:29
https://ria.ru/20200526/1571992476.html
Камбоджа ввела обязательный карантин для въезжающих в страну
https://cdn24.img.ria.ru/images/148472/61/1484726171_0:253:4836:2973_1036x0_80_0_0_c86a0ea34d7212f96cfbeb07021b3754.jpg
РИА Новости

Камбоджа ввела обязательный карантин для въезжающих в страну

11:03 26.05.2020 (обновлено: 11:29 26.05.2020)
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© AFP 2020 / Tang Chhin SothyТуристы посещают храм Ангкор-Ват, Камбоджа
Туристы посещают храм Ангкор-Ват, Камбоджа
© AFP 2020 / Tang Chhin Sothy
БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. Камбоджа, не закрывавшая полностью границы на въезд в течение всего периода пандемии коронавирусной инфекции, ввела обязательный 14-дневный карантин для всех въезжающих в страну вне зависимости от гражданства, сообщает во вторник интернет-версия газеты Phnom Penh Post.
Министр здравоохранения Камбоджи Мам Бун Хенг подтвердил газете появившуюся ранее неофициально информацию о введении нового ограничения, говорится в сообщении.
"Речь идет не только о рейсах, прибывающих из Южной Кореи. Все пассажиры, прибывающие в Камбоджу, должны теперь проходить 14-дневный карантин и тесты на коронавирус", - сказал изданию министр.
Новая мера введена после обнаружения двух новых случаев заражения граждан Камбоджи за границей. Новых заражений внутри страны в Камбодже не было более месяца, а все 122 пациента, лечившихся от инфекции в больницах страны, к началу мая уже выздоровели. На прошлой неделе Камбоджа отменила единственный действовавший в стране запрет на въезд из группы стран с наибольшей вероятностью заражения, в которую входили США, Франция, Испания, Великобритания, Италия и Иран.
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
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Одна из двух новых пациентов, у которых был обнаружен коронавирус на прошлой неделе, прибыла из США, второй пациент – с Филиппин. Оба пациента летели в Камбоджу через Южную Корею, одну из нескольких стран, с которыми у Камбоджи сохраняется регулярное авиасообщение.
20 мая, параллельно со снятием запрета на въезд их шести стран, ранее считавшихся наиболее опасными, в Камбодже были введены и новые правила для всех въезжающих: обязательное наличие медицинской справки и отрицательных результатов теста на коронавирус, полученных не позднее 72 часов до прибытия в Камбоджу, и наличие медицинской страховки, покрывающей расходы на лечение в сумме не менее 50 тысяч долларов.
"Мы не ослабляли мер эпидемиологического контроля по прибытии в Камбоджу пассажиров международных авиарейсов. Теперь нам пришлось эти меры усилить, введя обязательный карантин для предотвращения распространения инфекции", - сказал газете министр здравоохранения.
В понедельник премьер-министр Камбоджи Хун Сен призвал население страны продолжать неукоснительное соблюдение мер эпидемиологической безопасности, чтобы не допустить второй волны заражений в результате ввоза коронавируса из-за границы.
После обнаружения двух новых заражений статистика распространения COVID В Камбодже выглядит, по информации минздрава страны, следующим образом: 124 заболевших с момента начала пандемии, 122 полностью выздоровевших, двое больных в настоящее время, ни одной смерти от инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Хун СенКамбоджаВ мире
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