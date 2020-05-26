Камбоджа ввела обязательный карантин для въезжающих в страну

БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. Камбоджа, не закрывавшая полностью границы на въезд в течение всего периода пандемии коронавирусной инфекции, ввела обязательный 14-дневный карантин для всех въезжающих в страну вне зависимости от гражданства, сообщает во вторник интернет-версия газеты Phnom Penh Post.
Министр здравоохранения Камбоджи Мам Бун Хенг подтвердил газете появившуюся ранее неофициально информацию о введении нового ограничения, говорится в сообщении.
"Речь идет не только о рейсах, прибывающих из Южной Кореи. Все пассажиры, прибывающие в Камбоджу, должны теперь проходить 14-дневный карантин и тесты на коронавирус", - сказал изданию министр.
Новая мера введена после обнаружения двух новых случаев заражения граждан Камбоджи за границей. Новых заражений внутри страны в Камбодже не было более месяца, а все 122 пациента, лечившихся от инфекции в больницах страны, к началу мая уже выздоровели. На прошлой неделе Камбоджа отменила единственный действовавший в стране запрет на въезд из группы стран с наибольшей вероятностью заражения, в которую входили США, Франция, Испания, Великобритания, Италия и Иран.
Одна из двух новых пациентов, у которых был обнаружен коронавирус на прошлой неделе, прибыла из США, второй пациент – с Филиппин. Оба пациента летели в Камбоджу через Южную Корею, одну из нескольких стран, с которыми у Камбоджи сохраняется регулярное авиасообщение.
20 мая, параллельно со снятием запрета на въезд их шести стран, ранее считавшихся наиболее опасными, в Камбодже были введены и новые правила для всех въезжающих: обязательное наличие медицинской справки и отрицательных результатов теста на коронавирус, полученных не позднее 72 часов до прибытия в Камбоджу, и наличие медицинской страховки, покрывающей расходы на лечение в сумме не менее 50 тысяч долларов.
"Мы не ослабляли мер эпидемиологического контроля по прибытии в Камбоджу пассажиров международных авиарейсов. Теперь нам пришлось эти меры усилить, введя обязательный карантин для предотвращения распространения инфекции", - сказал газете министр здравоохранения.
В понедельник премьер-министр Камбоджи Хун Сен призвал население страны продолжать неукоснительное соблюдение мер эпидемиологической безопасности, чтобы не допустить второй волны заражений в результате ввоза коронавируса из-за границы.
После обнаружения двух новых заражений статистика распространения COVID В Камбодже выглядит, по информации минздрава страны, следующим образом: 124 заболевших с момента начала пандемии, 122 полностью выздоровевших, двое больных в настоящее время, ни одной смерти от инфекции.
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