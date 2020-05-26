Число умерших с коронавирусом в Крыму возросло до 11

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Число умерших больных с коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.
Ранее сообщалось о девяти скончавшихся.
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"Умерших - одиннадцать человек, из них подтвержденный COVID как причина смерти - у троих", - сказал Чемоданов на брифинге.
При этом, глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что за последние сутки в регионе зарегистрировано три новых случая коронавирусной инфекции. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.
"На текущий период в республике зарегистрировано 349 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 154 человека", - отметил Аксенов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.