Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:53
https://ria.ru/20200526/1571991833.html
Число умерших с коронавирусом в Крыму возросло до 11
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013902_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_106e2a2b721df03772107d2da43f6cfb.jpg
РИА Новости

Число умерших с коронавирусом в Крыму возросло до 11

10:53 26.05.2020
3009
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРабота службы скорой помощи
Работа службы скорой помощи
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Работа службы скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Число умерших больных с коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.
Ранее сообщалось о девяти скончавшихся.
Алена Косторная
Вчера, 10:43
Косторная рассказала о тесте на коронавирус
"Умерших - одиннадцать человек, из них подтвержденный COVID как причина смерти - у троих", - сказал Чемоданов на брифинге.
При этом, глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что за последние сутки в регионе зарегистрировано три новых случая коронавирусной инфекции. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.
"На текущий период в республике зарегистрировано 349 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 154 человека", - отметил Аксенов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
100101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
Рекомендуем
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров
Бразилия
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Пустая набережная в Ялте
Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин во время совещания бросил ручку на стол
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
Пассажирские поезда РЖД
РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда
Санаторий РЖД Мыс Видный в Сочи
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Крыму сообщили о готовности к первому этапу снятия ограничений
Зале заседаний в суде
В Крыму рассмотрят дело организатора энергоблокады полуострова
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Ситуация в Крыму в связи с коронавирусом
На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния