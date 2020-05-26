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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:51
https://ria.ru/20200526/1571991716.html
Глава МИД Италии предложил возобновить свободное передвижение в ЕС
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РИА Новости

Глава МИД Италии предложил возобновить свободное передвижение в ЕС

10:51 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей СтарцевЛуиджи Ди Майо
Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
Луиджи Ди Майо. Архивное фото
РИМ, 26 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предложил возобновить свободное передвижение в странах Евросоюза 15 июня, сравнив значение этого дня для туризма с так называемым "Днем Д" (6 июня 1944 года), когда началась высадка союзных войск в Нормандии.
"Мы работаем над тем, чтобы можно было всем вместе в Европе вновь отправиться в путь. 15 июня для туризма может стать своего рода европейским Днем Д", - заявил глава итальянского МИД в популярной программе государственного телеканала Rai 1.
"Германия намерена открыться в этот день, предлагая людям возможность отправиться на отдых в другие страны. Попробуем сделать это вместе", - сказал Ди Майо.
Он указал, что уже работает в этом направлении с Австрией и некоторыми другими странами ЕС.
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Министр подтвердил линию Рима на отказ от создания двусторонних "туристических коридоров" после завершения острой фазы пандемии COVID-19.
Подчеркнув важность иностранного туризма для Италии, глава МИД отметил необходимость введения одинаковых норм и правил во всех областях страны, "чтобы не дезориентировать иностранцев".
"Все регионы должны давать однородные указания для туристов… Нам нужно, чтобы области не принимали различные решения, иначе туристы не будут знать, как им перемещаться из одного региона в другой", - сказал Ди Майо.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия и ряд европейских стран, популярных среди немецких туристов, рассчитывают 15 июня снять общее предупреждение об опасности путешествий. При этом он подчеркнул, что 15 июня - это "не день, когда можно будет отправляться в отпуск", а день, когда будет принято решение о возможной отмене общего предупреждения об опасности путешествий.
Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19. С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию.
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С 4 мая итальянские власти объявили о начале так называемой "фазы 2", в рамках которой возобновили работу строительные и производственные предприятия, а также учреждения оптовой торговли. 18 мая ограничительные меры на Апеннинах были заметно ослаблены: открылись магазины розничной торговли, парикмахерские, салоны красоты, рестораны, бары, многие музеи и учреждения культуры. Было разрешено передвижение в границах одной области без подтверждающих необходимость поездки документов.
Ожидается, что с 3 июня Италия восстановит режим свободного передвижения по всей национальной территории и откроет свои границы для туристов из стран ЕС.
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