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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:51
https://ria.ru/20200526/1571991671.html
Банк БРИКС выделит кредиты на покрытие затрат для борьбы с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156084/28/1560842844_0:69:1800:1082_1036x0_80_0_0_b60ea3d11443b0a3ee79482f5f2c6451.jpg
РИА Новости

Банк БРИКС выделит кредиты на покрытие затрат для борьбы с коронавирусом

10:51 26.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Bb3015 / New Development Bank's logo in the HQ of the bank in Shanghai (cropped a photo)Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае
Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае
CC BY-SA 4.0 / Bb3015 / New Development Bank's logo in the HQ of the bank in Shanghai (cropped a photo)
Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) готовит кредитные линии для покрытия затрат на борьбу с COVID-19 в странах "пятерки", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, государства БРИКС ведут диалог о противодействии новому глобальному комплексному вызову - пандемии коронавируса и ее последствиям.
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"БРИКС одним из первых отреагировал в феврале на ее вспышку. На момент написания статьи к работе подключился НБР – готовились кредитные линии на покрытие затрат на борьбу с вирусом в странах "пятерки". Задействуют свои контакты наши ведомства по охране здоровья и другие министерства", - заявил Рябков в интервью "Международной жизни".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей РябковКитайЮАРБразилияВ мире
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