Банк БРИКС выделит кредиты на покрытие затрат для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) готовит кредитные линии для покрытия затрат на борьбу с COVID-19 в странах "пятерки", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, государства БРИКС ведут диалог о противодействии новому глобальному комплексному вызову - пандемии коронавируса и ее последствиям.
"БРИКС одним из первых отреагировал в феврале на ее вспышку. На момент написания статьи к работе подключился НБР – готовились кредитные линии на покрытие затрат на борьбу с вирусом в странах "пятерки". Задействуют свои контакты наши ведомства по охране здоровья и другие министерства", - заявил Рябков в интервью "Международной жизни".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.