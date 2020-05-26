По факту крушения вертолета на Чукотке возбудили уголовное дело

Ранее сообщалось, что военный вертолёт Ми-8 во вторник жёстко сел в аэропорту Анадыря при выполнении учебно-тренировочного полета. Минобороны сообщало, что погибли четыре человека.
"По факту катастрофы вертолета Ми-8, принадлежавшего войсковой части 42838, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил полетов или подготовки к ним", - говорится в сообщении.
В СК добавили, что в настоящее время производятся осмотр места происшествия, выемка предполетной документации и образцов топлива.