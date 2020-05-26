Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T10:52
https://ria.ru/20200526/1571991581.html
По факту крушения вертолета на Чукотке возбудили уголовное дело
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571989532_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_285b8ceba9e8a299bb510176a1dc88c5.jpg
РИА Новости

По факту крушения вертолета на Чукотке возбудили уголовное дело

10:49 26.05.2020 (обновлено: 10:52 26.05.2020)
810
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним возбуждено после катастрофы вертолета Ми-8 на Чукотке, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что военный вертолёт Ми-8 во вторник жёстко сел в аэропорту Анадыря при выполнении учебно-тренировочного полета. Минобороны сообщало, что погибли четыре человека.
"По факту катастрофы вертолета Ми-8, принадлежавшего войсковой части 42838, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил полетов или подготовки к ним", - говорится в сообщении.
В СК добавили, что в настоящее время производятся осмотр места происшествия, выемка предполетной документации и образцов топлива.
Сотрудники специальных служб извлекают тела погибших на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
23 мая, 03:59
Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
120200
Обсудить 0
Жесткая посадка Ми-8 в АнадыреЧукоткаМи-8Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Рекомендуем
Во время испытания подводной лодки — носителя беспилотного комплекса Посейдон
Источник рассказал, когда пройдет первый пуск "Посейдона"
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Кадры жесткой посадки вертолета Ми-8
Момент жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке попал на видео
Демонстрационные полеты
Эксперт рассказал, когда серийный ПАК ДА поднимется в воздух
Американские доллары
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
Вертолет Ми-8
В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26
Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
В МЧС назвали предварительную причину пожара в домах под Самарой
Вертолет Ми-8
На борту разбившегося на Чукотке Ми-8 были три члена экипажа и техник
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин во время совещания бросил ручку на стол
Сотрудник противопожарной службы
Жителей сгоревших под Самарой домов разместят в ПВР
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Флаг Швеции в Стокгольме
Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
Ликвидация пожара в больнице города Партизанск Приморского края
СК назвал предварительную причину пожара в приморской больнице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния