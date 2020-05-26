Врач рассказала, как предотвратить развитие диабета

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врач-натуротерапевт Татьяна Киселева в беседе с "Аргументами и фактами" рассказала, как предотвратить развитие сахарного диабета.
По ее словам, для этого необходимо ежедневно употреблять сахароснижающие пищевые и лекарственные растения.
Так, вывести излишки воды и глюкозы из организма поможет укроп, кинза, петрушка, листья салата, а также свежезаваренный кофе или чай, отметила врач.
Свежий сок картофеля или капусты обладает инсулиноподобным действием. Улучшить чувствительность тканей к инсулину помогут корица, гвоздика, мускатный орех, имбирь и кардамон, рассказала Киселева.
Специалист подчеркнула, что свекла, лимон и огурец богаты пищевыми волокнами, в том числе пектином, который регулирует иммунную систему кишечника, а также выводит токсины и избыток глюкозы.