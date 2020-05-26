Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T11:53
https://ria.ru/20200526/1571991540.html
Врач рассказала, как предотвратить развитие диабета
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569427245_473:978:2031:1854_1036x0_80_0_0_5477911eb07e56dc3d125f7b7b2e7a7e.jpg
РИА Новости

Врач рассказала, как предотвратить развитие диабета

10:48 26.05.2020 (обновлено: 11:53 26.05.2020)
7354
© РИА Новости / Евгений БиятовПрилавок с овощами на Даниловском рынке в Москве
Прилавок с овощами на Даниловском рынке в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врач-натуротерапевт Татьяна Киселева в беседе с "Аргументами и фактами" рассказала, как предотвратить развитие сахарного диабета.
По ее словам, для этого необходимо ежедневно употреблять сахароснижающие пищевые и лекарственные растения.
Боль в животе
21 мая, 16:15ЗОЖ
"Не пейте воду с лимоном": врач дала советы по улучшению работы кишечника
Так, вывести излишки воды и глюкозы из организма поможет укроп, кинза, петрушка, листья салата, а также свежезаваренный кофе или чай, отметила врач.
Свежий сок картофеля или капусты обладает инсулиноподобным действием. Улучшить чувствительность тканей к инсулину помогут корица, гвоздика, мускатный орех, имбирь и кардамон, рассказала Киселева.
Специалист подчеркнула, что свекла, лимон и огурец богаты пищевыми волокнами, в том числе пектином, который регулирует иммунную систему кишечника, а также выводит токсины и избыток глюкозы.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
25 мая, 16:29
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
91554314
Обсудить 2
Здоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
кефир
Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
Фотоснимок коронавируса
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Погода влияет на самочувствие
Названы продукты, помогающие облегчить боль
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Изображение легких, пораженных коронавирусом
Ученые нашли способ спасти пораженные коронавирусом легкие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Американские доллары
Бывший министр финансов США рассказал об угрозе доллару
Статуя Фемиды
В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии
Спасатели
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Министр топлива и энергетики РСФСР Владимир Лопухин
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния