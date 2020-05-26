Спикер парламента Армении пригрозил удалять из зала депутатов без масок

"Учитывая решения и распоряжения комендатуры в связи с пандемией коронавируса, я буду выносить предупреждения депутатам, которые не носят маски, а в случае необходимости – удалять их из зала заседаний на срок от одного до семи дней", - сказал Мирзоян на заседании законодательного органа.