Спикер парламента Армении пригрозил удалять из зала депутатов без масок

ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил во вторник, что, учитывая ситуацию с коронавирусом, оставляет за собой право удалять из зала заседаний депутатов, отказывающихся носить маски.
"Учитывая решения и распоряжения комендатуры в связи с пандемией коронавируса, я буду выносить предупреждения депутатам, которые не носят маски, а в случае необходимости – удалять их из зала заседаний на срок от одного до семи дней", - сказал Мирзоян на заседании законодательного органа.
Первое предупреждение он вынес депутату от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Геворгу Петросяну.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 26 мая, выявлено 7402 случая заражения, излечились 3220 пациентов, 91 человек скончался.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
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