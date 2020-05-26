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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:45
https://ria.ru/20200526/1571991368.html
Спикер парламента Армении пригрозил удалять из зала депутатов без масок
https://cdn22.img.ria.ru/images/155140/10/1551401059_0:108:2848:1710_1036x0_80_0_0_18d4620987b51acc623e6c671246d346.jpg
РИА Новости

Спикер парламента Армении пригрозил удалять из зала депутатов без масок

10:45 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян
Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил во вторник, что, учитывая ситуацию с коронавирусом, оставляет за собой право удалять из зала заседаний депутатов, отказывающихся носить маски.
"Учитывая решения и распоряжения комендатуры в связи с пандемией коронавируса, я буду выносить предупреждения депутатам, которые не носят маски, а в случае необходимости – удалять их из зала заседаний на срок от одного до семи дней", - сказал Мирзоян на заседании законодательного органа.
Медицинский работник
Вчера, 10:06Распространение нового коронавируса
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Первое предупреждение он вынес депутату от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Геворгу Петросяну.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 26 мая, выявлено 7402 случая заражения, излечились 3220 пациентов, 91 человек скончался.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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