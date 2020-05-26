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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-05-26T10:44
https://ria.ru/20200526/1571991340.html
Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753532_0:19:1280:739_1036x0_80_0_0_32c070b85b53cfb20da1b9dced9234bc.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки

10:44 26.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации / Перейти в фотобанкВоеннослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии
Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировали по одному нарушению, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксирован 1 факт открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксирован 1 факт открытия огня", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещена в России
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