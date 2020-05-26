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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:15
https://ria.ru/20200526/1571990779.html
В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744783_0:321:3068:2047_1036x0_80_0_0_987a83c084d45219bcaf801676b7f350.jpg
РИА Новости

В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом

10:37 26.05.2020 (обновлено: 12:15 26.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 8915 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Больше всего случаев зафиксировали в Москве (2830), Подмосковье (817), Санкт-Петербурге (363), Нижегородской области (228) и Свердловской области (207). При этом у 3668 человек нет симптомов заболевания. Скончались 174 пациента — это рекордное число летальных исходов с начала эпидемии в России.
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Накануне количество выявленных случаев было чуть больше — 8946.
Таким образом, в 85 российских регионах число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 за весь период составило 362 342. Из них более 131 тысячи выздоровели (за последние сутки — более 12 тысяч), 3807 человек умерли.

Пандемия коронавирусного заболевания

Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,3 миллиона человек, свыше 342 тысяч погибли.
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Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью.
Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Неслыханное враньё. Сколько можно?! В Китае на 1,8 миллиарда человек 3 случая заболевания. У нас че, уже по второму кругу считать пошли или пересчитывают старых??? Уже вся Европа открылась. Уже Молдавия открыла все, что можно. Белоруссия вообще ничего не закрывала. Хватит издеваться над нами!!!
26 мая, 10:41
aolpsm1 Енотова Варя
55400364
Завершен очередной розыгрыш лотереи «Корона-лохотрон». Выигрышная комбинация цифр «8915». Победителям приз-пачка лапши. Играйте с нами еще! Розыгрыши-ежедневно!
26 мая, 10:41
nnuxser
50901354
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