В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом

Медицинские работники на территории ФМБА в Химках

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 8915 новых пациентов с подтвержденной За сутки в России зарегистрировали 8915 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией , сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Больше всего случаев зафиксировали в Москве (2830), Подмосковье (817), Санкт-Петербурге (363), Нижегородской области (228) и Свердловской области (207). При этом у 3668 человек нет симптомов заболевания. Скончались 174 пациента — это рекордное число летальных исходов с начала эпидемии в России.

Накануне количество выявленных случаев было чуть больше — 8946.

Таким образом, в 85 российских регионах число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 за весь период составило 362 342. Из них более 131 тысячи выздоровели (за последние сутки — более 12 тысяч), 3807 человек умерли.

Пандемия коронавирусного заболевания

Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,3 миллиона человек, свыше 342 тысяч погибли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты , на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью.

Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.