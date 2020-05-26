Президент Армении рассказал о задачах в отношениях страны с Россией

По словам Саркисяна, Россия является не только стратегическим партнером и союзником Армении – их связывают многовековые дружеские и теплые отношения, "испытанные совместно преодолеваемыми трудностями и укрепленные совместными успехами, а также естественное желание поддерживать друг друга в сложных ситуациях".

"Именно поэтому эти отношения сегодня стали нерушимыми. Хочу отметить, что в отношениях с Россией у армянской государственности есть фундаментальные задачи минимума и максимума. Наш минимум – сохранить прежний уровень стратегического диалога, основанного на глубоких историко-ценностных связях", - сказала Саркисян. По его словам, странам нужно ценить свое общее наследие и ориентироваться именно на него при реализации той или иной политики и тогда серьезных ошибок можно избежать.

"Задача-максимум – вывести наши взаимоотношения на новый уровень, открыть "нетронутые" сферы и создать новые возможности. Наша философия должна исходить из формулы "усиливать друг друга" на двустороннем и многостороннем уровнях, в региональном и глобальном форматах. Многое зависит от того, как на практике мы будем демонстрировать свой стратегический союз, невзирая на отдельные проблемы", - сказал президент.

Среди новых направлений он выделил необходимость расширения сотрудничества на региональном уровне, усиления культурных, гуманитарных и образовательных программ. "Если быть более конкретным – у нас имеется огромный потенциал. Сотрудничество с Россией многослойно и охватывает весь спектр наших отношений. Сегодня мы должны суметь углублять эти отношения в региональных экономических проектах, особенно, в области высоких технологий, искусственного интеллекта и инноваций, продовольственной безопасности", - заявил Саркисян.

Он считает, что необходимо теснее взаимодействовать в области энергетики, включая ядерную сферу, а потенциал Армении может сыграть одну из ключевых ролей в поддержании пищевой и продовольственной безопасности России. "К глубокому сожалению, новое поколение хуже знает великую русскую классическую культуру, не имеет возможности смотреть в Ереване театральные постановки и слушать музыку, которые оставили глубокий след в становлении старшего поколения. Мы не должны забывать о важности приумножения нашего общего наследия", - сказал президент.

Кроме того, он считает, что двусторонние отношения могут также стать важным фактором в многосторонних связях двух стран. "Армения может послужить мостом между разными интеграционными проектами и регионами, такими, как ЕАЭС и ЕС", - отметил Саркисян.