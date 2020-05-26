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Президент Армении рассказал о задачах в отношениях страны с Россией
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РИА Новости

Президент Армении рассказал о задачах в отношениях страны с Россией

10:27 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в интервью Sputnik Армения заявил, что в армяно-российских отношениях есть задачи минимума и максимума, нацеленные на сохранение нынешнего уровня и развития двусторонних связей.
По словам Саркисяна, Россия является не только стратегическим партнером и союзником Армении – их связывают многовековые дружеские и теплые отношения, "испытанные совместно преодолеваемыми трудностями и укрепленные совместными успехами, а также естественное желание поддерживать друг друга в сложных ситуациях".
Армен Саркисян
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"Именно поэтому эти отношения сегодня стали нерушимыми. Хочу отметить, что в отношениях с Россией у армянской государственности есть фундаментальные задачи минимума и максимума. Наш минимум – сохранить прежний уровень стратегического диалога, основанного на глубоких историко-ценностных связях", - сказала Саркисян. По его словам, странам нужно ценить свое общее наследие и ориентироваться именно на него при реализации той или иной политики и тогда серьезных ошибок можно избежать.
"Задача-максимум – вывести наши взаимоотношения на новый уровень, открыть "нетронутые" сферы и создать новые возможности. Наша философия должна исходить из формулы "усиливать друг друга" на двустороннем и многостороннем уровнях, в региональном и глобальном форматах. Многое зависит от того, как на практике мы будем демонстрировать свой стратегический союз, невзирая на отдельные проблемы", - сказал президент.
Среди новых направлений он выделил необходимость расширения сотрудничества на региональном уровне, усиления культурных, гуманитарных и образовательных программ. "Если быть более конкретным – у нас имеется огромный потенциал. Сотрудничество с Россией многослойно и охватывает весь спектр наших отношений. Сегодня мы должны суметь углублять эти отношения в региональных экономических проектах, особенно, в области высоких технологий, искусственного интеллекта и инноваций, продовольственной безопасности", - заявил Саркисян.
Он считает, что необходимо теснее взаимодействовать в области энергетики, включая ядерную сферу, а потенциал Армении может сыграть одну из ключевых ролей в поддержании пищевой и продовольственной безопасности России. "К глубокому сожалению, новое поколение хуже знает великую русскую классическую культуру, не имеет возможности смотреть в Ереване театральные постановки и слушать музыку, которые оставили глубокий след в становлении старшего поколения. Мы не должны забывать о важности приумножения нашего общего наследия", - сказал президент.
Кроме того, он считает, что двусторонние отношения могут также стать важным фактором в многосторонних связях двух стран. "Армения может послужить мостом между разными интеграционными проектами и регионами, такими, как ЕАЭС и ЕС", - отметил Саркисян.
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