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2020-05-26T12:00
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Пираты освободили трех россиян, захваченных у берегов Бенина
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РИА Новости

Пираты освободили трех россиян, захваченных у берегов Бенина

10:22 26.05.2020 (обновлено: 12:00 26.05.2020)
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© AP Photo / George OsodiСудно у побережья Бенина
Судно у побережья Бенина
© AP Photo / George Osodi
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пираты отпустили троих россиян, захваченных около месяца назад в территориальных водах Бенина, сообщили в МИД.
Речь идет о членах экипажа контейнеровоза "Томми Ричер" — старшем помощнике капитана А. Сигунове, старшем механике С. Зайцеве и электромеханике В. Супруне. Их состояние удовлетворительное.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что моряков освободили 23 апреля, о чем Москву уведомило посольство в Нигерии.
Вечером того же дня при содействии российской дипмиссии в Абудже они вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на-Майне, а оттуда — на родину.
МИД выразил признательность всем, кто содействовал вызволению россиян из плена.
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Захват судна

Девятнадцатого апреля пираты напали на контейнеровоз Tommi Ritscher, который плавает под португальским флагом, когда он стоял в порту города Котону.
По данным посольства России в Бенине и Того, в ночь на 21 апреля представители ВМС Бенина поднялись на борт судна. Там они обнаружили 11 членов экипажа, которые сумели забаррикадироваться во время налета пиратов.
Также было установлено, что злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с восемью заложниками, среди них было трое россиян, а также граждане Украины, Болгарии и Филиппин.
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