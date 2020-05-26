Пираты освободили трех россиян, захваченных у берегов Бенина

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пираты отпустили троих россиян, захваченных около месяца назад в территориальных водах Пираты отпустили троих россиян, захваченных около месяца назад в территориальных водах Бенина , сообщили в МИД.

Речь идет о членах экипажа контейнеровоза "Томми Ричер" — старшем помощнике капитана А. Сигунове, старшем механике С. Зайцеве и электромеханике В. Супруне. Их состояние удовлетворительное.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что моряков освободили 23 апреля, о чем Москву уведомило посольство в Нигерии.

Вечером того же дня при содействии российской дипмиссии в Абудже они вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на-Майне, а оттуда — на родину.

МИД выразил признательность всем, кто содействовал вызволению россиян из плена.

Захват судна

Девятнадцатого апреля пираты напали на контейнеровоз Tommi Ritscher, который плавает под португальским флагом, когда он стоял в порту города Котону.

По данным посольства России в Бенине и Того, в ночь на 21 апреля представители ВМС Бенина поднялись на борт судна. Там они обнаружили 11 членов экипажа, которые сумели забаррикадироваться во время налета пиратов.