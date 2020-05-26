На площадке будущей АЭС в Египте выявили одно заражение коронавирусом

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен на площадке будущей АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, которую предстоит построить с участием России, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Есть один случай заболевания в Египте", - сказал он в видеообращении к работникам атомной отрасли России.
По словам Лихачева, в целом ситуация на строительных площадках Росатома за рубежом контролируема, но требует предельного внимания. Сейчас международный блок госкорпорации работает "с огромной нагрузкой", добавил он.
"Регулярно организуются рейсы на зарубежные площадки. Отправили новую партию работников в Турцию. Организовали доставку в Индию специалистов для ремонта оборудования на втором блоке АЭС "Куданкулам". Вернули на родину наших сотрудников из Боливии. Готовим несколько рейсов в Бангладеш, в том числе доставку на эту станцию немецких специалистов-наладчиков", - сказал Лихачев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.