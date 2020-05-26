На площадке будущей АЭС в Египте выявили одно заражение коронавирусом

"Есть один случай заболевания в Египте", - сказал он в видеообращении к работникам атомной отрасли России.

По словам Лихачева, в целом ситуация на строительных площадках Росатома за рубежом контролируема, но требует предельного внимания. Сейчас международный блок госкорпорации работает "с огромной нагрузкой", добавил он.