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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:17
https://ria.ru/20200526/1571989535.html
В Чехии число заболевших COVID-19 превысило девять тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Чехии число заболевших COVID-19 превысило девять тысяч

10:17 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. За последние сутки число заразившихся коронавирусом в Чехии возросло на 47 человек и достигло общего показателя, начиная с 1 марта, в 9002 человека, сообщила утром во вторник пресс-служба минздрава республики.
"За период с 1 марта, когда были зарегистрированы первые 3 больных COVID-19, их общее число достигло 9002 человек, из которых 6 182 выздоровели, 317 скончались, а 2 503 проходят лечение, при этом более 85% из них лечатся в домашних условиях", - говорится в сообщении.
В понедельник в Чехии начался пятый, заключительный этап постепенного выхода граждан из карантинного режима, предпринятого правительством в связи с успешными результатами борьбы с коронавирусом. В этот день возобновили работу начальные школы, рестораны, гостиницы, спортивно-развлекательные комплексы, разрешены массовые акции с участием до 300 человек, к концу июня это число будет доведено до 1 тысячи человек. Защитную маску на лице необходимо теперь использовать лишь при нахождении в помещении и в общественном транспорте, полный отказ от нее предполагается в конце июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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