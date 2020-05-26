В Чехии число заболевших COVID-19 превысило девять тысяч

"За период с 1 марта, когда были зарегистрированы первые 3 больных COVID-19, их общее число достигло 9002 человек, из которых 6 182 выздоровели, 317 скончались, а 2 503 проходят лечение, при этом более 85% из них лечатся в домашних условиях", - говорится в сообщении.

В понедельник в Чехии начался пятый, заключительный этап постепенного выхода граждан из карантинного режима, предпринятого правительством в связи с успешными результатами борьбы с коронавирусом. В этот день возобновили работу начальные школы, рестораны, гостиницы, спортивно-развлекательные комплексы, разрешены массовые акции с участием до 300 человек, к концу июня это число будет доведено до 1 тысячи человек. Защитную маску на лице необходимо теперь использовать лишь при нахождении в помещении и в общественном транспорте, полный отказ от нее предполагается в конце июня.