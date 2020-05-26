В Молдавии в июне вернутся к работе рынки, библиотеки и музеи

КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Национальная чрезвычайная комиссия Национальная чрезвычайная комиссия Молдавии по общественному здоровью во вторник приняла решение, что в июне в стране поэтапно снимут ограничения на работу рынков, библиотек, музеев, спортзалов и точек общепита.

"Комиссия приняла решение возобновить с 1 июня 2020 года деятельность рынков,.. библиотек и музеев. Возобновить с 15 июня работу спортзалов, точек общественного питания", - говорится в решении, опубликованном на сайте правительства.

При этом руководство всех заведений должно будет обеспечить возможность дезинфекции помещений, следить за соблюдением социальной дистанции между посетителями, проверять их температуру, а также следить за состоянием здоровья сотрудников, обеспечив их защитной экипировкой.

Ранее власти Молдавии сообщили о 7147 зарегистрированных случаях коронавируса , 261 из которых стал летальным.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.