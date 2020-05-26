В Египте создали 3D-туры по крупнейшему в мире Музею исламского искусства

КАИР, 26 мая - РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта открыло для виртуальных экскурсий крупнейший в мире Музей исламского искусства по случаю праздника разговенья Ид аль-Фитр, который в этом году мусульмане повсеместно отмечают без традиционных коллективных празднований из-за пандемии COVID-19.

На сайте министерства в Facebook выложена снабженная комментариями гидов трехмерная панорама музея, в 25 залах которого демонстрируется около 100 тысяч экспонатов.

Коллекция музея иллюстрирует развитие исламского искусства от эпохи правления Омейядов (661-745 годы) вплоть до поздней Османской империи, включая экспонаты, попавшие в Египет из Северной Африки, Андалусии, стран Леванта, Турции, Персии, Индии и даже Китая. Отдельные залы посвящены экспонатам, связанным с развитием науки и инженерной мысли, водоснабжения и садово-паркового искусства.

В статье, сопровождающей трехмерную панораму коллекции, министерство рассказывает об истории музея. Идея создания подобного собрания появилась в эпоху хедива Исмаила, правившего Египтом в 1863-1879 годы, и была реализована хедивом Тауфиком в 1880 году.

Первоначально собранную усилиями министерства вакуфов (исламской религиозной собственности) коллекцию разместили в небольшом здании, возведенном во дворе мечети аль-Хакима в Каире и получившем название "Арабский музей".

В 1899 году на площади Баб эль-Хальк было заложено нынешнее здание музея, строительство которого завершилось в 1902 году. Музей памятников арабской культуры был официально открыт год спустя, а в 1951 году его название было изменено на нынешний вариант. Многие из экспонатов были подарены музею, в качестве дарителей нередко выступали правители Египта и члены их семей.

В 2003-2010 годы в музее была проведена масштабная реконструкция.

Виртуальный тур по музею завершает цикл публикуемых министерством экскурсий, посвященных памятникам исламского искусства и приуроченных к священному для мусульман месяцу поста Рамадан.