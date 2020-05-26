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Религия и мировоззрение
2020-05-26T10:15
https://ria.ru/20200526/1571989384.html
В Египте создали 3D-туры по крупнейшему в мире Музею исламского искусства
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РИА Новости

В Египте создали 3D-туры по крупнейшему в мире Музею исламского искусства

10:15 26.05.2020
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкМечеть в Старом городе Каира
Мечеть в Старом городе Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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КАИР, 26 мая - РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта открыло для виртуальных экскурсий крупнейший в мире Музей исламского искусства по случаю праздника разговенья Ид аль-Фитр, который в этом году мусульмане повсеместно отмечают без традиционных коллективных празднований из-за пандемии COVID-19.
На сайте министерства в Facebook выложена снабженная комментариями гидов трехмерная панорама музея, в 25 залах которого демонстрируется около 100 тысяч экспонатов.
Коллекция музея иллюстрирует развитие исламского искусства от эпохи правления Омейядов (661-745 годы) вплоть до поздней Османской империи, включая экспонаты, попавшие в Египет из Северной Африки, Андалусии, стран Леванта, Турции, Персии, Индии и даже Китая. Отдельные залы посвящены экспонатам, связанным с развитием науки и инженерной мысли, водоснабжения и садово-паркового искусства.
В статье, сопровождающей трехмерную панораму коллекции, министерство рассказывает об истории музея. Идея создания подобного собрания появилась в эпоху хедива Исмаила, правившего Египтом в 1863-1879 годы, и была реализована хедивом Тауфиком в 1880 году.
Первоначально собранную усилиями министерства вакуфов (исламской религиозной собственности) коллекцию разместили в небольшом здании, возведенном во дворе мечети аль-Хакима в Каире и получившем название "Арабский музей".
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В 1899 году на площади Баб эль-Хальк было заложено нынешнее здание музея, строительство которого завершилось в 1902 году. Музей памятников арабской культуры был официально открыт год спустя, а в 1951 году его название было изменено на нынешний вариант. Многие из экспонатов были подарены музею, в качестве дарителей нередко выступали правители Египта и члены их семей.
В 2003-2010 годы в музее была проведена масштабная реконструкция.
Виртуальный тур по музею завершает цикл публикуемых министерством экскурсий, посвященных памятникам исламского искусства и приуроченных к священному для мусульман месяцу поста Рамадан.
Министерство туризма и древностей Египта знакомит всех желающих с культурой страны на своих страницах в соцсетях с начала апреля, когда посещение памятников стало невозможным в связи с ограничениями, введенными на фоне пандемии COVID-19. Для виртуальных туров были открыты самые зрелищные достопримечательности, включая древнейшую ступенчатую пирамиду фараона Джосера, гробницы фараонов и знати в некрополях на западном берегу Нила близ Луксора и в Саккаре, катакомбы греко-римской эпохи в Александрии, древние мечети Каира и коптские храмы. Отдельный цикл туров рассказывает об экспонатах Египетского музея в Каире.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеЕгипет
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