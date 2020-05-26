Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин

На допросе он не стал отрицать свою причастность и сообщил об убийстве еще одной женщины, которая числилась пропавшей с ноября 2019 года. Тогда обвиняемый подвез пьяную незнакомку, в гараже они выпили, а на отказ заняться сексом - изнасиловал ее, нанес ножевые ранения, расчленил тело и сбросил его в реку. Все следы крови в гараже смыл, автомобиль продал.