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2020-05-26T10:14
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Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин
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РИА Новости

Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин

10:14 26.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух женщин, числившихся без вести пропавшими, арестован в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, 9 марта 33-летний житель Братского района предложил подвезти нетрезвую 52-летнюю женщину в городе Вихоревка. В машине он стал приставать к ней, а получив отказ, ударил ее по голове, изнасиловал, затем убил, спрятав тело возле реки.
"Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
На допросе он не стал отрицать свою причастность и сообщил об убийстве еще одной женщины, которая числилась пропавшей с ноября 2019 года. Тогда обвиняемый подвез пьяную незнакомку, в гараже они выпили, а на отказ заняться сексом - изнасиловал ее, нанес ножевые ранения, расчленил тело и сбросил его в реку. Все следы крови в гараже смыл, автомобиль продал.
"Был найден данный автомобиль, в котором обнаружены следы крови потерпевшей, пропавшей в ноябре 2019 года. По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз, которые подтвердили причастность мужчины к данным преступлениям", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьВихоревкаПроисшествия
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