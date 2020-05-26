Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух женщин, числившихся без вести пропавшими, арестован в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, 9 марта 33-летний житель Братского района предложил подвезти нетрезвую 52-летнюю женщину в городе Вихоревка. В машине он стал приставать к ней, а получив отказ, ударил ее по голове, изнасиловал, затем убил, спрятав тело возле реки.
"Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
На допросе он не стал отрицать свою причастность и сообщил об убийстве еще одной женщины, которая числилась пропавшей с ноября 2019 года. Тогда обвиняемый подвез пьяную незнакомку, в гараже они выпили, а на отказ заняться сексом - изнасиловал ее, нанес ножевые ранения, расчленил тело и сбросил его в реку. Все следы крови в гараже смыл, автомобиль продал.
"Был найден данный автомобиль, в котором обнаружены следы крови потерпевшей, пропавшей в ноябре 2019 года. По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз, которые подтвердили причастность мужчины к данным преступлениям", - добавляется в сообщении.