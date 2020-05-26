"Россия сегодня" и стопкоронавирус.рф запустят проект о предпринимателях

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МИА "Россия сегодня" , сайт стопкоронавирус.рф и АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом объявляют о запуске специального проекта "Полет нормальный. Истории предпринимателей".

Старт проекта приурочен ко Дню российского предпринимательства, который отмечается ежегодно 26 мая. Начиная с 26 мая на лентах и сайте РИА Новости с периодичностью один-два раза в неделю будут выходить истории представителей малого и среднего бизнеса, которые не опустили руки и нашли решение для сохранения и развития своего дела, несмотря на всю сложность ситуации, вызванной эпидемией коронавируса.

"Наше агентство поддерживает усилия по борьбе с коронавирусом с самого начала эпидемии в России, мы информируем нашу многомиллионную аудиторию и многочисленных подписчиков из числа СМИ о самых передовых практиках и новациях. Мы также всегда готовы рассказывать о той помощи, которую отечественные предприниматели оказывают не только медикам и пациентам, но и обычным гражданам, которых коснулась не столько болезнь, сколько ее экономические последствия. А эти проблемы решать не менее важно, чем бороться с заразой, поскольку от их решения напрямую зависит достаток людей, их благополучие. Мы рады продолжить таким образом наше продуктивное сотрудничество с сайтом стопкоронавирус.рф", - сказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты", отвечающей за работу сайта стопкоронавирус.рф, София Малявина напомнила, что портал стопкоронавирус.рф совместно с МИА "Россия сегодня" с 10 апреля уже реализует проект "Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей", опубликовано уже 13 историй врачей, аудитория проекта постоянно растет.

"Врачи, безусловно, главные герои нашего времени, и та поддержка, которую они встречают в обществе, беспрецедентна. Огромную помощь врачам по всей стране оказывают бизнесмены, организуя перевозки и питание, жертвуя деньги. Но настало время поддержать и самих предпринимателей. Они тоже на переднем крае борьбы с последствиями эпидемии – борьбы за сохранение рабочих мест, достатка огромного числа людей", - сказала Малявина.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" предполагает, что к 2024 году численность занятых в сфере МСП должна достигнуть 25 миллионов человек, а вклад сектора в ВВП страны - 32,5%, однако в достижение целевых показателей вмешался коронавирус. Теперь речь идет о спасении пострадавших предприятий, для чего государство запустило беспрецедентные меры поддержки, включая прямые субсидии и кредитные программы для сохранения занятости. В отдельных субъектах РФ предприниматели возобновляют работу по мере снятия связанных с COVID-19 ограничений.