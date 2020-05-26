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Религия и мировоззрение
2020-05-26T10:09
https://ria.ru/20200526/1571988991.html
Храм РПЦ в Страсбурге возобновил богослужения с прихожанами
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РИА Новости

Храм РПЦ в Страсбурге возобновил богослужения с прихожанами

10:09 26.05.2020
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© РИА Новости / Ольга ЛипичХрам Всех Святых в Страсбурге, Франция
Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Храм Всех святых в Страсбурге (Московский патриархат) возобновил богослужения с ограниченным числом прихожан после двухмесячного карантина, сообщили РИА Новости в приходе.
"В день памяти святых просветителей славян Кирилла и Мефодия в храме Всех Святых впервые после двухмесячного перерыва была совершена "открытая" Божественная литургия, на которой свободно могли присутствовать все желающие прихожане, которые проживают во Франции", - сообщили в храме.
Власти страны ранее приняли решение разрешить с 23 мая общественные богослужения и религиозные церемонии разных конфессий с ограниченным числом молящихся.
"Дистанция между людьми должна быть около одного метра. В приложении к нашему храму это означает, что в здании могут одновременно находиться 60 человек плюс духовенство в алтаре и хор на балконе. Кроме того, у нас большой церковный двор, и есть возможность вести аудио-трансляцию. Однако в храме верующие должны находиться в масках, а снять их могут только на время причастия", - рассказал представитель прихода.
В страсбургском храме РПЦ считают символичным тот факт, что возобновление служений литургий с прихожанами пришлось на 24 мая - день памяти просветителей славян святых Кирилла и Мефодия и день именин патриарха Кирилла.
"Это очень символично для нашего храма, который был освящен предстоятелем Русской церкви почти год назад - 26 мая", - отметили в приходе.
Во время причастия в храме Всех святых теперь будут использовать одноразовые лжицы (ложечки) из тонкого гладкого дерева, а также бумажные салфетки для вытирания губ, которые потом можно сжечь. Для запивки после причастия будут использоваться салфетки и одноразовые стаканчики. Священник к причастию также будет выходить в защитной маске.
При входе в храм установлен дозатор с дезинфицирующей жидкостью, проверяется обязательное наличие у всех прихожан защитных масок, соблюдение ими дистанции. Верующие воздерживаются от целований икон, руки священника после благословения, а также при встрече друг с другом.
Приход Всех святых в Страсбурге зарегистрировали в 2004 году, в том же году при нем было основано представительство РПЦ с поручением выражать позицию Московского патриархата в Совете Европы. Прежде приход находился в переоборудованном помещении гаража, а в 2014 году началось строительство церкви в русском стиле, рассчитанной на 300 человек. Белокаменный шатровый храм Всех святых с центром православной культуры расположился в живописном районе Страсбурга, где сливаются река Иль и канал Марн, в 10 минутах ходьбы от важнейших европейских институтов - Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента.
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