Храм РПЦ в Страсбурге возобновил богослужения с прихожанами

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Храм Всех святых в Страсбурге (Московский патриархат) возобновил богослужения с ограниченным числом прихожан после двухмесячного карантина, сообщили РИА Новости в приходе.

"В день памяти святых просветителей славян Кирилла и Мефодия в храме Всех Святых впервые после двухмесячного перерыва была совершена "открытая" Божественная литургия, на которой свободно могли присутствовать все желающие прихожане, которые проживают во Франции", - сообщили в храме.

Власти страны ранее приняли решение разрешить с 23 мая общественные богослужения и религиозные церемонии разных конфессий с ограниченным числом молящихся.

"Дистанция между людьми должна быть около одного метра. В приложении к нашему храму это означает, что в здании могут одновременно находиться 60 человек плюс духовенство в алтаре и хор на балконе. Кроме того, у нас большой церковный двор, и есть возможность вести аудио-трансляцию. Однако в храме верующие должны находиться в масках, а снять их могут только на время причастия", - рассказал представитель прихода.

В страсбургском храме РПЦ считают символичным тот факт, что возобновление служений литургий с прихожанами пришлось на 24 мая - день памяти просветителей славян святых Кирилла и Мефодия и день именин патриарха Кирилла.

"Это очень символично для нашего храма, который был освящен предстоятелем Русской церкви почти год назад - 26 мая", - отметили в приходе.

Во время причастия в храме Всех святых теперь будут использовать одноразовые лжицы (ложечки) из тонкого гладкого дерева, а также бумажные салфетки для вытирания губ, которые потом можно сжечь. Для запивки после причастия будут использоваться салфетки и одноразовые стаканчики. Священник к причастию также будет выходить в защитной маске.

При входе в храм установлен дозатор с дезинфицирующей жидкостью, проверяется обязательное наличие у всех прихожан защитных масок, соблюдение ими дистанции. Верующие воздерживаются от целований икон, руки священника после благословения, а также при встрече друг с другом.