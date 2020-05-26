Премьер Сербии осудила запрет на въезд граждан в Черногорию

БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. Премьер Премьер Сербии Ана Брнабич осудила отказ Черногории открыть въезд для граждан ее страны и связала его с неэпидемиологическими причинами.

Решение принято на фоне обострившихся противоречий властей Черногории с Сербской православной церковью, чьи права поддержали Белград Москва и Республика Сербская БиГ.

По мнению сербского премьера, граница с её страной останется закрытой не из-за пандемии коронавируса. "Такое отношение черногорского премьера шлёт ясный сигнал гражданам. Прошу граждан остаться в Сербии и не ехать туда, где их не желают видеть", - заявила в эфире TV Pink глава правительства.

Ранее МИД Сербии сообщил об открытии границ с соседними странами, включая Черногорию, с 1 июня.

"Мы не будем препятствовать черногорским гражданам въезжать в Сербию, но не позволим это сделать преступникам и мафиозным кланам из Черногории", - подчеркнула премьер Сербии.

Она также отметила, что Белград "никогда не врал и не указывал, что люди умирают от гриппа, а не коронавируса".

Институт общественного здоровья Черногории сообщил в воскресенье о первых за 68 дней пандемии сутках, когда не было выявлено ни одного нового больного COVID-19, по данным ведомства, также выздоровели все проходившие лечение. Президент Мило Джуканович в понедельник объявил, что страна успешно поборола коронавирус. Всего, по данным черногорского минздрава, с начала пандемии заболели 324 человека и девять граждан скончались.