Премьер Сербии осудила запрет на въезд граждан в Черногорию

БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич осудила отказ Черногории открыть въезд для граждан ее страны и связала его с неэпидемиологическими причинами.
Черногорский премьер Душко Маркович сообщил накануне, что Подгорица в первые дни июня откроет въезд для граждан ряда государств. Речь идёт о десятке стран Восточной и Западной Европы, за исключением Боснии и Герцеговины (БиГ), Сербии и России.
По мнению сербского премьера, граница с её страной останется закрытой не из-за пандемии коронавируса. "Такое отношение черногорского премьера шлёт ясный сигнал гражданам. Прошу граждан остаться в Сербии и не ехать туда, где их не желают видеть", - заявила в эфире TV Pink глава правительства.
Ранее МИД Сербии сообщил об открытии границ с соседними странами, включая Черногорию, с 1 июня.
"Мы не будем препятствовать черногорским гражданам въезжать в Сербию, но не позволим это сделать преступникам и мафиозным кланам из Черногории", - подчеркнула премьер Сербии.
Она также отметила, что Белград "никогда не врал и не указывал, что люди умирают от гриппа, а не коронавируса".
Институт общественного здоровья Черногории сообщил в воскресенье о первых за 68 дней пандемии сутках, когда не было выявлено ни одного нового больного COVID-19, по данным ведомства, также выздоровели все проходившие лечение. Президент Мило Джуканович в понедельник объявил, что страна успешно поборола коронавирус. Всего, по данным черногорского минздрава, с начала пандемии заболели 324 человека и девять граждан скончались.
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