Около ста специалистов на Белорусской АЭС заразились коронавирусом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Около сотни человек, работающих на площадке Белорусской АЭС, заразились коронавирусом, среди них не только российские специалисты, но и представители белорусского заказчика, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"На белорусской площадке - этот проект у нас сегодня в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам атомной отрасли РФ. "Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика", - уточнил он.
По словам Лихачева, на первом энергоблоке Белорусской АЭС "сейчас самая горячая пора". "В течение ближайших недель мы планируем получить лицензию и выйти на физпуск. И, конечно же, при этом максимально защитить и сберечь персонал", - сказал глава Росатома.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.