Около ста специалистов на Белорусской АЭС заразились коронавирусом

"На белорусской площадке - этот проект у нас сегодня в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам атомной отрасли РФ. "Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика", - уточнил он.