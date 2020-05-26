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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:06
https://ria.ru/20200526/1571988811.html
Около ста специалистов на Белорусской АЭС заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155285/65/1552856587_0:0:1400:788_1036x0_80_0_0_5cb44fcaf6966d16f78c705180ff75d3.jpg
РИА Новости

Около ста специалистов на Белорусской АЭС заразились коронавирусом

10:06 26.05.2020
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© Фото : РУП "Белорусская АЭС"Строительство Белорусской АЭС
Строительство Белорусской АЭС
© Фото : РУП "Белорусская АЭС"
Строительство Белорусской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Около сотни человек, работающих на площадке Белорусской АЭС, заразились коронавирусом, среди них не только российские специалисты, но и представители белорусского заказчика, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"На белорусской площадке - этот проект у нас сегодня в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам атомной отрасли РФ. "Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика", - уточнил он.
По словам Лихачева, на первом энергоблоке Белорусской АЭС "сейчас самая горячая пора". "В течение ближайших недель мы планируем получить лицензию и выйти на физпуск. И, конечно же, при этом максимально защитить и сберечь персонал", - сказал глава Росатома.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Белорусская АЭСАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БелоруссияВ мире
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