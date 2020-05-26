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2020-05-26T11:26
https://ria.ru/20200526/1571988723.html
Момент жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке попал на видео
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571989532_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_285b8ceba9e8a299bb510176a1dc88c5.jpg
РИА Новости

Момент жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке попал на видео

10:05 26.05.2020 (обновлено: 11:26 26.05.2020)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент жесткой посадки Ми-8 на Чукотке.
На кадрах видно, как вертолет медленно взлетает, но сразу начинает кружиться и через несколько секунд падает. При ударе о землю происходит взрыв, и над местом крушения поднимаются черные клубы дыма.
Как сообщалось ранее, военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в субботу рано утром в аэропорту Анадыря, по предварительным данным, погибли четыре человека.
По информации Минобороны, ЧП произошло около 05:00 по московскому времени при выполнении учебно-тренировочного полета. Причиной могла стать техническая неисправность вертолета.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов.
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835158629
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Жесткая посадка Ми-8 в АнадыреЧукоткаМи-8Происшествия
Популярные комментарии
К посадке данное происшествие никакого отношения не имеет, вертолет упал и разрушился.
26 мая, 10:09
Денис Захаров
3900211
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