Момент жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке попал на видео

На кадрах видно, как вертолет медленно взлетает, но сразу начинает кружиться и через несколько секунд падает. При ударе о землю происходит взрыв, и над местом крушения поднимаются черные клубы дыма.
Как сообщалось ранее, военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в субботу рано утром в аэропорту Анадыря, по предварительным данным, погибли четыре человека.
По информации Минобороны, ЧП произошло около 05:00 по московскому времени при выполнении учебно-тренировочного полета. Причиной могла стать техническая неисправность вертолета.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов.