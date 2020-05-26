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2020-05-26T10:03
https://ria.ru/20200526/1571988655.html
На главу поселения в Адыгее, где произошла вспышка COVID-19, завели дело
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РИА Новости

На главу поселения в Адыгее, где произошла вспышка COVID-19, завели дело

10:03 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главы поселения в Адыгее, где произошел всплеск заражения коронавирусом после массового скопления людей на похоронах, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости в Адыгее за последнее время вырос из-за ситуации в Красногвардейском районе. Причиной вспышки стало массовое скопление людей на похоронном мероприятии. По последним данным властей, в районе установлено 190 больных, муниципалитет вышел на первое место по зараженным в республике, обогнав даже республиканскую столицу Майкоп. На минувшей неделе глава Красногвардейского района Адыгеи, где произошел всплеск заражения коронавирусом после массового скопления людей на похоронах, ушел в отставку.
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"Следственным управлением СК России по Республике Адыгея в отношении главы муниципального образования "Садовое сельское поселение" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СУСК.
Установлено, что глава поселения не предпринял всех предписанных мер к ограничению свободного перемещения граждан и транспортных средств и не организовал контроля за въездами в аул Бжедугхабль, отмечается в релизе.
"Кроме того, несмотря на запрет на проведение корпоративных мероприятий с участием большого количества людей, а также прямое предписание оперативного штаба… исключить скопление граждан на кладбищах, глава Садовского поселения каких-либо мер к осуществлению указанных ограничений при проведении похорон не принял, что привело к массовому инфицированию участников похорон и затем их родственников и знакомых коронавирусной инфекцией", - сообщает ведомство. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
По состоянию на утро понедельника, в Адыгее коронавирусом с начала пандемии заражен 721 человек, из которых 300 излечились, девять человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Красногвардейский районМайкопРеспублика АдыгеяПроисшествия
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