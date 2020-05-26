На главу поселения в Адыгее, где произошла вспышка COVID-19, завели дело

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главы поселения в Адыгее, где произошел всплеск заражения Уголовное дело возбуждено в отношении главы поселения в Адыгее, где произошел всплеск заражения коронавирусом после массового скопления людей на похоронах, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости в Адыгее за последнее время вырос из-за ситуации в Красногвардейском районе . Причиной вспышки стало массовое скопление людей на похоронном мероприятии. По последним данным властей, в районе установлено 190 больных, муниципалитет вышел на первое место по зараженным в республике, обогнав даже республиканскую столицу Майкоп . На минувшей неделе глава Красногвардейского района Адыгеи, где произошел всплеск заражения коронавирусом после массового скопления людей на похоронах, ушел в отставку.

"Следственным управлением СК России по Республике Адыгея в отношении главы муниципального образования "Садовое сельское поселение" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СУСК.

Установлено, что глава поселения не предпринял всех предписанных мер к ограничению свободного перемещения граждан и транспортных средств и не организовал контроля за въездами в аул Бжедугхабль, отмечается в релизе.

"Кроме того, несмотря на запрет на проведение корпоративных мероприятий с участием большого количества людей, а также прямое предписание оперативного штаба… исключить скопление граждан на кладбищах, глава Садовского поселения каких-либо мер к осуществлению указанных ограничений при проведении похорон не принял, что привело к массовому инфицированию участников похорон и затем их родственников и знакомых коронавирусной инфекцией", - сообщает ведомство. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

По состоянию на утро понедельника, в Адыгее коронавирусом с начала пандемии заражен 721 человек, из которых 300 излечились, девять человек скончались.