В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Еще два человека умерли от COVID-19 в Приморье за минувшие сутки, общее число жертв инфекции возросло до 17, сообщает правительство региона.
"Коронавирус унес жизнь еще двоих приморцев – женщины 65 лет и мужчины 68 лет... Получено заключение о том, что причиной смерти в обоих случаях стала новая коронавирусная инфекция, которая протекала в тяжелой форме и обострила хронические заболевания, имевшиеся у пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "оба скончавшихся имели серьезные сердечно-сосудистые заболевания, а также страдали сахарным диабетом".
Ранее сообщалось, что коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже нормированного. В понедельник краевые власти объявили о смягчении режима ограничений во всех муниципальных образованиях, кроме Находкинского городского округа, где зарегистрировано четверть всех больных коронавирусом.
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье составляет 1735. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 706 человек.
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