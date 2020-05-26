В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом

Отмечается, что "оба скончавшихся имели серьезные сердечно-сосудистые заболевания, а также страдали сахарным диабетом".

Ранее сообщалось, что коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже нормированного. В понедельник краевые власти объявили о смягчении режима ограничений во всех муниципальных образованиях, кроме Находкинского городского округа, где зарегистрировано четверть всех больных коронавирусом.