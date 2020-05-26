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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T09:57
https://ria.ru/20200526/1571988505.html
В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1036x0_80_0_0_8aa0e0f0987f33c78bcd2082107aa07b.jpg
РИА Новости

В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом

09:57 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Еще два человека умерли от COVID-19 в Приморье за минувшие сутки, общее число жертв инфекции возросло до 17, сообщает правительство региона.
"Коронавирус унес жизнь еще двоих приморцев – женщины 65 лет и мужчины 68 лет... Получено заключение о том, что причиной смерти в обоих случаях стала новая коронавирусная инфекция, которая протекала в тяжелой форме и обострила хронические заболевания, имевшиеся у пациентов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "оба скончавшихся имели серьезные сердечно-сосудистые заболевания, а также страдали сахарным диабетом".
Ранее сообщалось, что коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже нормированного. В  понедельник краевые власти объявили о смягчении режима ограничений во всех муниципальных образованиях, кроме Находкинского городского округа, где зарегистрировано четверть всех больных коронавирусом.
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье составляет 1735. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 706 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
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