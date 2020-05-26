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2020-05-26T09:55
https://ria.ru/20200526/1571988435.html
Володин: государство оперативно приняло решения по поддержке бизнеса
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РИА Новости

Володин: государство оперативно приняло решения по поддержке бизнеса

09:55 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Государство приняло комплексные меры по поддержке бизнеса в условиях коронавируса, оперативно были введены в действие законы, помогающие предпринимателям сохранить свое дело, говорится в поздравлении председателя Госдумы Вячеслава Володина по случаю Дня российского предпринимательства.
Володин отметил, что российские предприниматели вносят большой вклад в развитие страны, активно участвуют в решении экономических и социальных задач.
"В этом году бизнес-сообщество встречает свой профессиональный праздник в непростое время. Знания, опыт, деловые качества предпринимателей сегодня особенно востребованы", - говорится в поздравлении Володина, опубликованном на сайте Госдумы.
Спикер добавил, что государство приняло комплексные меры поддержки людей и отраслей экономики, предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших в кризисной ситуации. "Все ветви власти объединили усилия, чтобы оперативно ввести в действие законы, помогающие предпринимателям сохранить свое дело, рабочие места, выплачивать заработную плату, не допустить банкротства", - говорится в тексте.
Володин пожелал предпринимателям здоровья, успехов и всего самого доброго.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФВячеслав ВолодинЭкономика
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