На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом

Деркач заявил, что все многочасовые записи получены от журналистов и переданы в офис генерального прокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела. Порошенко, в свою очередь, назвал записи сфабрикованными, добавив, что "СБУ должна расследовать, кто это сделал".

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин, отправленный Радой в отставку в 2016 году, написал после этого заявление в правоохранительные органы о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщало о возбуждении по этому факту уголовного дела. Шокин также пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, но безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019-го.