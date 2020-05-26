На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Издание опубликовало выписку из Единого реестра досудебных расследований, согласно которой незаконное использование технических средств для получения информации могло навредить национальным интересам.
Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Одна из бесед касалась увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора по требованию Байдена. В обмен на это, согласно аудиозаписям, он пообещал Порошенко предоставить Украине миллиард долларов.
Также обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства Арсения Яценюка и утверждения Радой кабмина Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко, судя по компромату, признался Байдену в отсутствии коалиции в Раде.
Деркач заявил, что все многочасовые записи получены от журналистов и переданы в офис генерального прокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела. Порошенко, в свою очередь, назвал записи сфабрикованными, добавив, что "СБУ должна расследовать, кто это сделал".
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин, отправленный Радой в отставку в 2016 году, написал после этого заявление в правоохранительные органы о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщало о возбуждении по этому факту уголовного дела. Шокин также пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, но безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019-го.
В том же месяце Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Этому предшествовали публикации в СМИ о том, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить его о расследовании против сына Байдена — Хантера. Стенограмма подтвердила, что президент США хотел, чтобы Зеленский изучил обстоятельства увольнения Шокина, работавшего над делом Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.