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На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
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РИА Новости

На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом

09:46 26.05.2020 (обновлено: 17:02 26.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкДжо Байден и Петр Порошенко
Джо Байден и Петр Порошенко
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Джо Байден и Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Издание опубликовало выписку из Единого реестра досудебных расследований, согласно которой незаконное использование технических средств для получения информации могло навредить национальным интересам.
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Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Одна из бесед касалась увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора по требованию Байдена. В обмен на это, согласно аудиозаписям, он пообещал Порошенко предоставить Украине миллиард долларов.
Также обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства Арсения Яценюка и утверждения Радой кабмина Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко, судя по компромату, признался Байдену в отсутствии коалиции в Раде.
Деркач заявил, что все многочасовые записи получены от журналистов и переданы в офис генерального прокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела. Порошенко, в свою очередь, назвал записи сфабрикованными, добавив, что "СБУ должна расследовать, кто это сделал".
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Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин, отправленный Радой в отставку в 2016 году, написал после этого заявление в правоохранительные органы о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщало о возбуждении по этому факту уголовного дела. Шокин также пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, но безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019-го.
В том же месяце Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Этому предшествовали публикации в СМИ о том, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить его о расследовании против сына Байдена — Хантера. Стенограмма подтвердила, что президент США хотел, чтобы Зеленский изучил обстоятельства увольнения Шокина, работавшего над делом Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
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