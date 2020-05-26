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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T09:53
https://ria.ru/20200526/1571987733.html
Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС

09:34 26.05.2020 (обновлено: 09:53 26.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА 26 мая – РИА Новости. Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Отдельно остановлюсь на Десногорске. Там на сегодняшний день 57 заболевших, из них 42 человека – работники Смоленской АЭС и предприятий в контуре "Росатома", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам атомной отрасли.
"Особенно тревожно, что заболели люди из оперативного состава станции, работники блочных щитов управления. И вроде бы все было организовано правильно: обсервация в одном из городских профилакториев, отдельный транспорт до работы и обратно. Но это уже сейчас очевидно: на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию и нарушали санитарные требования. И незамедлительно получили вспышку болезни", - добавил он.
Десногорск является городом-спутником Смоленской АЭС, где трудится около 40% работающего населения. Власти области ограничили въезд и выезд из Десногорска с 4 апреля из-за мер по коронавирусу.
По информации на сайте стопкоронавирус.рф, в Смоленской области выявлено 1685 случаев заражения COVID-19, умерли 16 человек.
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Распространение нового коронавирусаСмоленская АЭСАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
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