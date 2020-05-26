Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС

МОСКВА 26 мая – РИА Новости. Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Отдельно остановлюсь на Десногорске. Там на сегодняшний день 57 заболевших, из них 42 человека – работники Смоленской АЭС и предприятий в контуре "Росатома", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам атомной отрасли.
"Особенно тревожно, что заболели люди из оперативного состава станции, работники блочных щитов управления. И вроде бы все было организовано правильно: обсервация в одном из городских профилакториев, отдельный транспорт до работы и обратно. Но это уже сейчас очевидно: на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию и нарушали санитарные требования. И незамедлительно получили вспышку болезни", - добавил он.
Десногорск является городом-спутником Смоленской АЭС, где трудится около 40% работающего населения. Власти области ограничили въезд и выезд из Десногорска с 4 апреля из-за мер по коронавирусу.
По информации на сайте стопкоронавирус.рф, в Смоленской области выявлено 1685 случаев заражения COVID-19, умерли 16 человек.