Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС

"Отдельно остановлюсь на Десногорске. Там на сегодняшний день 57 заболевших, из них 42 человека – работники Смоленской АЭС и предприятий в контуре "Росатома", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам атомной отрасли.

"Особенно тревожно, что заболели люди из оперативного состава станции, работники блочных щитов управления. И вроде бы все было организовано правильно: обсервация в одном из городских профилакториев, отдельный транспорт до работы и обратно. Но это уже сейчас очевидно: на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию и нарушали санитарные требования. И незамедлительно получили вспышку болезни", - добавил он.