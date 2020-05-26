"Рот Фронт" подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет "Ромашки"

Из материалов Европейского суда следует, что "Рот Фронт" хочет запретить Roshen использовать для своей продукции этикетку, дизайн которой схож с оформлением упаковки российских конфет "Ромашки".
В 2017 "Рот Фронт" добился запрета через суд, однако по итогам апелляции решение было аннулировано. Инстанция постановила, что эти два товарных знака не похожи друг на друга.
В итоге фабрика успешно обжаловала этот вердикт.
Roshen — украинский производитель кондитерских изделий, основателем которой является бывший президент Петр Порошенко.
13 июня 2019, 17:38Украинский суд разрешил перевязывать красной лентой только торты Roshen