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"Рот Фронт" подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет "Ромашки"
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РИА Новости

"Рот Фронт" подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет "Ромашки"

09:30 26.05.2020 (обновлено: 11:04 26.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичКондитерский отдел в супермаркете
Кондитерский отдел в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская кондитерская фабрика "Рот Фронт" подала в суд на украинскую компанию Roshen из-за этикетки конфет.
Из материалов Европейского суда следует, что "Рот Фронт" хочет запретить Roshen использовать для своей продукции этикетку, дизайн которой схож с оформлением упаковки российских конфет "Ромашки".
В 2017 "Рот Фронт" добился запрета через суд, однако по итогам апелляции решение было аннулировано. Инстанция постановила, что эти два товарных знака не похожи друг на друга.
В итоге фабрика успешно обжаловала этот вердикт.
Roshen — украинский производитель кондитерских изделий, основателем которой является бывший президент Петр Порошенко.
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Кондитерская фабрика "Рот Фронт"Петр ПорошенкоЕвропейский судRoshenВ мире
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